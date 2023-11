Farmacias sanjuaninas normalizaron la cobertura de medicamentos con obras sociales

“Anoche levantamos la medida porque hemos establecido charlas nuevas con obras sociales y prepagas. Algunas accedieron a nuestros pedidos, con otras estamos en plena negociación”, dijo Barceló.

Si bien se regularizó la situación, indicó que no descartan volver a implementar el corte de cobertura en el caso que no se logren respuestas satisfactorias en las negociaciones. El pedido que realizan desde el sector de las farmacias es que las obras sociales y prepagas acorten los tiempos de pago. Actualmente, ronda entre 60 a 90 días, tiempo que los farmacéuticos consideran desactualizado teniendo en cuenta que no va en ritmo con la inflación y los constantes aumentos que tienen en el sector.

Conforme indicó, en el último mes los medicamentos tuvieron un aumento promedio del 30%.

Por lo pronto las negociaciones continúan, pero ningún sanjuanino debería tener problemas al adquirir su medicamento con cobertura en caso de tener obra social o prepaga.