Falleció el ex rector de la UNSJ, Rodolfo Lloveras

La comunidad educativa de la Universidad Nacional de San Juan lamenta por estas horas el fallecimiento del ex rector Rodolfo Lloveras, quien ejerciera su cargo en 1975 y renunciara un año después, cuando la última dictadura cívico militar tomó el poder en la Argentina. “Me pidieron que fuera rector interventor en la Universidad Nacional de San Juan, que recién se estaba organizando. Me designaron en ese cargo y le puso término el militarismo en el 76”, recordó el ex Rector en una entrevista realizada en 2022 desde la Secretaría de Comunicación de la UNSJ.