Facundo Arana revolucionó San Juan: fotos con las fans y una visita para concientizar

"Me gusta San Juan, me gusta los lugares del país en donde me reciben tan bien, donde me pasan cosas lindas. La gente ha sido muy cariñosa conmigo, conozco mucha gente linda de acá. He visitado Barreal como viajero; allí conocí a una docente, Nancy Villalobos, a quien recuerdo por su gesto para con los chicos de una escuela rural", comentó de antemano Facundo.

0e66993e-4c37-4ea2-966b-955744b55595.jpg

Arana llegó a la provincia para grabar un programa que será emitido en unas semanas a través de Telefe. El motivo principal de la emisión es la concientización y trabajo que realiza San Juan en el área de Salud Pública. Uno de los programas que visibilizará el reconocido actor es "Mis segundos mil días", el cual busca acompañar el crecimiento y desarrollo infantil de los más pequeños (de 2 a 4 años), fomentando hábitos saludables y promoviendo distintas acciones de acompañamiento.

"Estuve hablando con una nutricionista y una cocinera sobre las cajas que brindan a los chicos y todo lo que hay ahí (alimentos de fácil preparación, favoreciendo el asesoramiento nutricional y la comensalidad de los más pequeños). Me entusiasma contar sobre todo eso. Cuando tenés algo para decir, está buenísimo. Y la idea es mostrar parte por parte del programa. Un día alguien va a decir que acá, en San Juan, nació la ley provincial que luego se convirtió en nacional. San Juan puso su casa para campo de prueba", comentó el protagonista.

90651e38-3d03-4ca5-8f04-b4a13ac488c3.jpg

Arana también habló parches autoadhesivos que se utilizarán para la detección temprana del cáncer de mama. San Juan se convertirá en la primera provincia argentina en el uso de tecnología de punta para la detección de este tipo de cáncer, de forma gratuita y masiva, a través de los circuitos de Salud Pública de la provincia. "Como expaciente de cáncer, me interesa este tipo de acciones. Es un elemento complementario que te permite detectar, con tiempo suficiente, algo que está en tu cuerpo y no te sirve. La prevención es la clave de la recuperación", apuntó.

Mirá la nota completa: