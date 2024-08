Fabricio, el influencer sanjuanino de 44 años que conquistó las redes

Desde muy chiquito estuvo insertado en el mundo deportivo. Por elección se tiró más a la rama del combate y allí empezó a dar sus pasos, primero como alumno y después como instructor. Uno de sus pasatiempos favoritos es el runner, si bien admite que no es un profesional, dice lo conecta con la naturaleza: "En la maratón internacional de 42km que se corrió hace poco en San Juan, se me ocurrió una idea para no pasar desapercibido y que los fotógrafos me saquen una foto, porque siempre pasaba desapercibido. Entonces, decidí disfrazarme de Filípides (corredor de la Antigua Grecia) y para hacerle honor, me vestí como él", contó a modo de anécdota. Y claro, hubo foto.

IMG-20240818-WA0010.jpg

Siempre con buen humor, haciendo reír al otro y sin preocupaciones. Así vive Fabricio, el cuarentón que decidió empezar a contar sus días en las redes sociales.

"Me encantaría dedicarle mas tiempo, es algo que me llama mucho la atención. Me divierte, y cuando subo contenido aparece gente por el gimnasio a decirme que empieza a ir por mis videos. Que así es una forma más divertida de entrenar", aseguró.

Fabri dice tener muchos 'multiversos' por sus facetas: entrenador, alumno del ISEF, influencer, papá, runner: "Yo le digo Fabriverso"...

IMG-20240818-WA0002.jpg

Con ese panorama, el sanjuanino dijo, "Me autopercibo influencer. Siempre me hago el pobrecito como diciendo 'che, ¿me dan like?', yo lo hago como si fuese una comunidad de 30 millones y capaz son solo 10 personas, pero a mí me encanta, me divierte".

El instructor de los deportes de combate hace de las suyas en las redes; lo llaman 'loco', pero él se sumerge en su contenido para hacer feliz al otro.