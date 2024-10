Estudiantes en lucha: la toma del Rectorado de la UNSJ tendrá clases públicas y será por tiempo indeterminado

Cinthia de Luca, presidenta de la Federación Universitaria, explicó a Tiempo de San Juan que la medida de fuerza, que promete no interrumpir las actividades administrativas, se decidió tras la votación de la tarde del lunes en la asamblea convocada por la Federación. "Se eligió este punto céntrico más que nada para llamar la atención de los transeúntes para que sepan que los estudiantes y la comunidad universitaria en general estamos demandando por mejoras en el presupuesto universitario que debe ser otorgado por el gobierno nacional", explicó.

La medida de fuerza tendrá clases públicas que se desarrollarán a lo largo de la jornada como también distintas actividades de formación y recreativas, llevadas a cabo por los talleristas de la UNSJ.

Un detalle no menor es que el reclamo del alumnado promete no interrumpir la actividad administrativa del edificio donde funciona la cúpula de la casa de altos estudios. Al respecto, De Luca explicó que consideraron importante asegurar la continuidad con normalidad de la actividad debido a que es precisamente en Rectorado dónde se gestionan los pagos de becas, de sueldos docentes y no docentes, los recursos para el funcionamiento del comedor universitario entre otras tareas fundamentales.

Al ser consultada sobre la duración del reclamo, la presidenta de la Federación detalló que la medida de fuerza es por tiempo indefinido, teniendo en cuenta que este jueves se llevará a cabo un paro docente y no docente por 24 horas convocado por los gremios ADUCIS y SIDUNSJ. "La duración que tendrá la toma se decidirá en asamblea", señaló De Luca.

No solo se definirá la continuidad de la toma, sino otras medidas como la toma de otros edificios de la UNSJ, tanto en el Gran San Juan como en otros departamentos donde hay unidades que dependen de la casa de altos estudios. El propósito del reclamo de los estudiantes es interpelar no solo a la comunidad universitaria sino a la sociedad en general.