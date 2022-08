Este es "Filo", el streamer de Sarmiento que reveló en vivo cómo sobrevivió a una dura enfermedad

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCQ4lkEBjzId%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABADNVGss0mkTRI2MnifVE06DemSiZAmDJaySTKe8rdQwEEOVZCZCegjgGwCZAA6weodJl5HOAswrCHWEzrw3pVSoUwxgZAPE9s7XyGQl96NReucoNrdIKE7BJD6zgLZAcOkp0J5nyOCygnzQLULmieatvr5lqNZAhbCUyKgxsVfG View this post on Instagram A post shared by . (@filo.jr10)

Fanático de los videojuegos y el fútbol . “Siempre me gustó de chico jugar a la pelota. Volví de un torneo de amistosos en Buenos Aires y sentí una molestia al caminar, me fui a hacer estudios y me detectaron cáncer de testículo. Fue todo muy rápido”, comenzó contando sobre lo que vivió en 2019 a Tiempo de San Juan. Ese mismo día tenía que jugar una final con su equipo de Los Berros, una hora antes se enteró de la noticia.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FBThjW5Hlle7%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABADNVGss0mkTRI2MnifVE06DemSiZAmDJaySTKe8rdQwEEOVZCZCegjgGwCZAA6weodJl5HOAswrCHWEzrw3pVSoUwxgZAPE9s7XyGQl96NReucoNrdIKE7BJD6zgLZAcOkp0J5nyOCygnzQLULmieatvr5lqNZAhbCUyKgxsVfG View this post on Instagram A post shared by . (@filo.jr10)

Impactado aún con el resultado de los estudios, él seguía aferrado a su pasión. “Pensé que ese iba a ser mi último partido. En ese momento uno no sabe qué pensar pero sí sabía que quería jugarlo”, es así que salió a la cancha y no solo eso, su equipo se consagró campeón. Alexander, hasta marcó un gol.

Los días pasaron y llegó la quimioterapia. Él aún no lo sabía, sus ánimos por la situación tampoco pero sería el puntapié inicial para acercarse aún más a los videojuegos, “por el tratamiento no podía salir. Me hacía muy mal la luz. Me la pasaba en mi habitación y gracias a FreeFire -un juego de disparos- puede transitar la situación mejor”, agregó.

Ahí es donde comenzó la etapa streaming. Filo veía a otros streamers grandes jugando con sus seguidores, “el internet aca en Los Berros no era tan buena, entras a una partida de un creador famoso y no podías jugar. Entonces porque no lo podía hacer yo y que los chicos de acá comiencen a jugar conmigo”. Pasando por una enfermedad de tal magnitud, Alexander comenzó a prender directo diariamente, desde su celular. “En ese momento era sin cámara. Todos veían lo que hacía pero sin saber lo que yo pasaba y lo hacía, lo hago, con todas las fuerzas que podía en ese momento”.

WhatsApp Image 2022-08-05 at 8.14.42 PM.jpeg

A partir de ahí fue rotando su trabajo en la empresa de su familia, de manera remota y los directos. Las visualizaciones comenzaron a subir, los usuarios comenzaban a interactuar dentro del chat de Filo y “un día decidí contarle a los chicos -seguidores- lo que estaba pasando. Tuve muchos mensajes de apoyo. Antes no me gustaba hablar de esto pero es bueno recordarlo para que otros chicos se animen a todo y que uno tiene que hacer lo que ama”, añadió.

Actualmente el sarmientino, desde el 2021, superó la enfermedad. En Twitch sigue mostrándose tal y como es, divertido, pensativo y tratando de transmitir un buen mensaje a sus seguidores. Los cuales ya son más de 5 mil y con alrededor de 350 reproducciones por directo. “Quiero dejar una huellita en todo esto que hago de los directos. Que los chicos sepan que se puede vivir de esto y que no es solo estar detrás de una pc jugando o riendo”, finalizó.