Esta semana se sortean casi 1.700 casas en San Juan: todo lo que tenés que saber

El funcionario, en diálogo con Canal 13 San Juan, explicó que si bien en un principio informaron que los sorteos se desarrollarían entre el 1 y el 10 de noviembre, si todo sale según lo planeado podrían culminar antes.

"Finalmente será desde el 1 al 8 de noviembre. Hemos dejado esos dos días porque a veces pasa que por ejemplo si tenemos que entregar unas 103 viviendas, vamos a tener más de 200 bolillas. Habrán un montón de bolillas que no van a corresponder y eso hace mucha demora. La idea es empezar el miércoles desde la Caja de Acción Social, donde se le pide a la gente que está inscripta que no se acercan al lugar".

También destacó que todo el proceso "va a ser transmitido para que puedan ir siguiendo el sorteo por streaming", por los canales del Gobierno de San Juan. En este marco, aclaró que no es conveniente que las personas se acerquen al edificio de la Caja. Esto se debe a que la sala es muy pequeña y si asiste mucha gente de manera simultánea entorpecerán la circulación de los peatones.

También explicó cómo harán para filtrar a las personas que salgan sorteadas y que no cumplan con los requisitos pedidos. "Hay que analizar que quienes sean sorteados cumplan los requisitos. Tenemos un cuello de botella con el Registro de la Propiedad que demuestra que no tiene bienes o propiedades a su nombre. En ese sentido hemos hecho un convenio con el Poder Judicial que se agiliza esa forma, de manera que no sólo no tienen que ir a pedirlo sino que ya es gratuito, nos dan el listado directamente a nosotros, pero igual lleva su tiempo el análisis", manifestó.

Yornet detalló la diferencia que existe entre los requisitos solicitados a quienes buscan ser adjudicatarios de una casa y quienes buscan un departamento. Sobre todo esto tiene que ver con el pago de expensas, por lo que se requirió un mayor ingreso por parte de los solicitantes.

"Pusimos como condición que quienes accedieran al sorteo de estos barrios que son de departamentos, tuvieran dos sueldos mínimos. No es para sectorizar sino es porque son viviendas colectivas donde no sólo hay que pagar la cuota sino una expensa. Es más complejo que vivir en una casa individual. Vamos a verlo ahora de acuerdo a cómo resulte el sorteo se va a analizar para que se cumplan esas condiciones", declaró.

Por último, aclaró nuevamente que no harán sorteos de suplentes por si hay alguna baja entre los preadjudicatarios. Esto tiene que ver con que anteriormente tuvieron inconvenientes con las personas que quedan en esta condición, ya que comienzan a exigir viviendas siendo que todavía no han obtenido esa categoría. Sumado a esto, si llegan a faltar ganadores en los sorteos, se realizará uno nuevo o se atenderá a algunas solicitudes recibidas. En su mayoría se trata de víctimas de violencia de género o personas trasplantadas.

¿Cuáles son los barrios más elegidos?

"Vamos a empezar el miércoles 1 de noviembre con los barrios de Capital y el resto del Gran San Juan. De ahí nos vamos a ir alejando terminando el 8 de noviembre con lo que es Iglesia y Jáchal. Los dos más elegidos son Los Molinos en Capital que lo eligieron unas 15.000 familias y La Jarilla en Rawson con 49 viviendas que lo eligieron cerca de 10.000 familias. Los Surcos en Chimbas se sorteará el jueves y al igual que Los Molinos está compuesto de departamentos. Valle Grande Norte tiene 37 viviendas y no fue muy elegido por la gente", afirmó Yornet.

¿Cuándo se entregarían estas viviendas?

"Hay muchos barrios que van a ir terminándose en febrero y de ahí hasta junio más o menos están previstas las entregas. Todo depende de qué es lo que va a suceder respecto a la nueva gestión respecto al flujo de fondos, hay muchos barrios que tienen fondos nacionales entonces también tenemos que ver que pasa en Nación si se van a mantener esos fondos", aseguró.

¿Cuándo se empiezan a pagar las cuotas?

"Las cuotas siempre se pagan una vez que se ha entregado la vivienda. Todas las entregas tienen una resolución, un costo y una fecha de primer pago. Generalmente se entrega una vivienda por ejemplo en noviembre y la primer fecha de pago sería en diciembre o enero. Es al primer o segundo mes, no existe esto de los meses o año de gracia. En la resolución va el precio de la cuota que se modifica dos veces al año", sentenció.

(Con información de Canal 13 San Juan)