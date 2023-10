Todas las fechas y cómo serán las casas del plan del IPV para la clase media de San Juan

Desde ese sorteo de abril a ahora se llevó adelante en el IPV un complejo trabajo, que sigue en marcha, de recibir la documentación de los que salieron preadjudicados, de manera de poder pasar a la instancia del contrato. "Muchas familias presentaron la documentación y algunos no porque decidieron renunciar, otros fueron evaluados y no cumplieron con los requisitos, hay algunos que se está esperando que completen los requerimientos", describió el panorama la subdirectora del IPV, Daniela Cangialosi, en diálogo con Tiempo de San Juan.

Los 215 que ya cumplieron con todo lo pedido, incluyendo la evaluación legal y social, acaban de pasar por un hito clave en el camino a su casa propia, porque el miércoles 25 de octubre fueron parte de un encuentro con autoridades y técnicos del IPV en el Centro de Convenciones. Allí firmaron los contratos de ahorro previo que les permitirán empezar a pagar, desde diciembre de este año, las cuotas mensuales hasta que se les conceda el crédito durante 2024.

DSC_7157.jpg Gran convocatoria por el plan Suelo Activo, Sueño Cumplido en el Centro de Convenciones, el miércoles último.

Es que el IPV ya está urbanizando el predio que forma parte del estreno de este plan. Se ubica en Rawson, en la calle Chacabuco, entre Doctor Ortega y República del Líbano, y se prevé que los lotes estén dotados de los servicios de agua potable, energía eléctrica, gas y cloacas. También se construyen veredas y se demarcan las parcelas. Según dijo Cangialosi, la urbanización está en la última fase con todos los servicios, se están haciendo calles consolidadas, veredas, y los vecinos van a tener también espacios comunes. Esto se terminará en unos meses, no hay fecha precisa pero estiman que no pasará del primer trimestre de 2024.

Una vez finalizada la urbanización se hará el sorteo de ubicación de cada terreno. En esta instancia, los beneficiarios deben presentar la documentación técnica para que se les otorgue el crédito y tienen 12 meses máximo para construir su casa, con lo que se proyecta que las primeras podrán estar listas dentro de 2025.

Otra de las ventajas de este plan es que se les ofrece a los preadjudicatarios para elegir entre 7 prototipos de viviendas que ya fueron aprobados por Planeamiento para que cada familia lleve adelante la construcción. Estos diseños aún están en proceso y los preliminares se presentaron el miércoles último en la reunión en el Centro de Convenciones. Allí se mostraron las alternativas de casas que son todas de 80 m2 y con dos habitaciones, con variación en la disposición de los espacios y adaptables a futuras ampliaciones.

image.png Uno de los modelos de casas presentados a los sorteados por el IPV, del plan Suelo Activo, Sueño Cumplido (foto captura de pantalla).

Las primeras 215 familias que están en condiciones desde diciembre de pagar el ahorro, harán un aporte al IPV de 30 Unidades Habitacionales (UH), que se actualizan cada seis meses, teniendo como referencia el Coeficiente de Variación Salarial. Según dijo Cangialosi, esto equivaldrá en diciembre a una cuota de entre 45 y 50 mil pesos por mes. Luego vendrán las siguientes etapas que son la adjudicación en venta del lote y otorgamiento de asistencia financiera por resolución de IPV; el desembolso del anticipo de la asistencia financiera o crédito; el inicio de ejecución de obra por parte del adjudicatario; según el avance de obra, la acreditación del 2°, 3° y 4° desembolsos; para finalizar con el inicio del recupero por parte del IPV mediante el pago de la cuota de amortización correspondiente al lote más la asistencia financiera por parte del adjudicatario.

Continuidad en la próxima gestión

Este plan quedó en medio de la transición gubernamental pero tiene todas las garantías de continuar, ya que está avalado por resoluciones y en plena ejecución. "Salvo el director, el subdirector y el jefe técnico, todo el resto del personal del IPV que lleva el programa es de planta y el plan tiene el encuadre legal necesario y está presupuestado", destacó la funcionaria uñaquista.

DSC_7292.jpg Los técnicos del IPV de San Juan explicando detalles a los primeros preadjudictarios del Plan Suelo Activo, Sueño Cumplido.

Cangialosi dijo que esperan avanzar lo más posible hasta diciembre con la evaluación de la documentación de las familias que faltan y poder quizá sumar al menos un grupo más a los que firman el contrato de ahorro previo. Los demás quedarán en proceso hasta que se completen los 930 lotes del Valle del Sol. Además, se dejará a la próxima gestión todas las herramientas para que los pueda continuar en el tiempo, ya que hay varios predios en manos del Estado en el Banco de Tierras que pueden ser destinados a otros barrios con esta operatoria.

Se trata de un plan destinado exclusivamente a la clase media, es decir, a los que tienen capacidad de pagar una cuota ahorro. Entre los requisitos que se pidieron antes del sorteo, además de que los interesados deben estar inscriptos en el registro permanente de postulantes del IPV, figuran que la suma de los ingresos formales netos del grupo familiar deberán estar comprendidos entre los tres y quince sueldos mínimos, vitales y móviles, acreditando una antigüedad laboral mínima de 12 meses. También, que todas las personas integrantes del grupo familiar deben no ser propietarias/os de viviendas, terrenos o inmuebles; no haber sido beneficiarias/os de subsidios, préstamos y/o viviendas por el IPV; y no haber sido beneficiarias/os de programas habitacionales nacionales, provinciales o municipales, entre otros.

DSC_7170.jpg

Por estas razones, al momento de la evaluación, hubo alrededor de un 10% de los sorteados que no cumplieron con las condiciones para acceder al plan, y otros que decidieron renunciar. Son alrededor de 100 casos, dijo Cangialosi. Entre los que renunciaron hay algunos que lo hicieron tras enterarse que el IPV lanzaba para noviembre el sorteo masivo de 1.643 casas ya construidas en diferentes puntos de la provincia, diferente a Suelo Activo, Sueño Cumplido, que implica que se da el terreno y el crédito pero es la familia quien debe encargarse de construir. ¿Qué pasará con las 100 vacantes que quedaron en este barrio? Desde el IPV estiman que pueden volver a sortearse pero no hay precisiones al respecto.

De todas maneras, "Suelo Activo, Sueño Cumplido" presenta importantes ventajas respecto de los créditos hipotecarios del mercado. En épocas de poco acceso a la vivienda propia y las condiciones de financiamiento en general del país, las familias sanjuaninas están iniciando el trayecto con una cuota ahorro, tendrán una financiación de hasta 30 años y una cuota fija ajustada según el salario, no por inflación o costo de construcción, destacan desde el IPV.