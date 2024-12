Es peluquero, se enamoró de la literatura de pequeño y escribió un libro ganador en mes y medio, la historia de Sebastián Paz

“Huaco, los pájaros de la noche”, es el título del trabajo literario que postuló el sanjuanino durante la presente edición del concurso. En diálogo con Tiempo de San Juan , el autor comentó que desde la edición pasada tenía intenciones de participar, pero no se animaba y cuando se enteró de la convocatoria de este año, se topó con no tener nada escrito, pero las ganas de hacerlo sobraban.

“La novela la armé en un mes y medio, fue super acelerado”, comentó. La idea no rondaba en su cabeza, pero se fue presentando cuando surgió la oportunidad de sentarse frente a un lienzo blanco y dar origen a una historia sanjuanina con tintes terroríficos. “La novela es de un hombre que tiene un enfrentamiento en algún lugar de San Juan, en un pueblo ficticio, y desde ese evento, comienzan a suceder un montón de cosas. Despierta sin memoria atrapado en una cabaña en la montaña encadenado. Surgen brujas, surge un niño fundamental en la historia y un montón de elementos de la mitología sanjuanina”, señaló.

El terror forma parte de su estilo, que nació desde muy pequeño, cuando escribir era un hobbie, un momento de distracción donde su imaginación creaba mundos paralelos lejos de la realidad que lo alberga. Con el paso de los años continuó escribiendo, apostando a su rol de autor, publicando en 2020 su primer trabajo denominado “El jardín de los sapos”. Al respecto, comentó: “Me gusta mucho la lírica épica, la manera que tiene de escribir los viejos autores, de 1830, por ejemplo, Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Ese tipo de escritores de literatura gótica es la que me gusta. No me gusta la narración sencilla, me gusta que sea más compleja y de alguna manera hacer eso. No sé si lo consigo, pero es a lo que aspiro”.

Así, desde hace cuatro años de manera independiente y a pulmón, comenzó a transitar su vida entre su pasión y dedicación a la literatura, y su oficio, rodeado de pelos y tijeras.

En la actualidad, mientras pasa sus días como peluquero y barbero, cosecha entre sus creaciones dos novelas de horror, un libro de cuentos, una novela de fantasía oscura y participó en dos antologías con cuentos. “Puedo escribir sin tener bloqueos creativos. A penas tuve mi primer libro, los demás comenzaron a salir solos. Armé mi proceso creativo y desde hace cinco años escribo con más frecuencia”, comenta.

En la mente de Sebastián hay un sinfín de historias que aún no han visto la luz, siendo sin duda un autor que promete y desde su puño, les irá dando vida con el paso de los años.