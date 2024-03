Entre repelentes y dudas, cómo es vivir en uno de los focos de dengue de la provincia

image.png

“Yo me enteré de dos casos y me dijeron que han estado muy mal. Una de las chicas, que vive por esa calle, al Sur, estuvo como 7 días con fiebre y vómito”, cuenta Amanda detrás de la reja de su casa mientras hace un descanso en la tarea del barrido. Y asegura, “yo, por las dudas, en las tardes casi no salgo y si tengo que hacer algo afuera me pongo pantalones largos y campera, porque mosquitos hay. Lo que pasa es que en esta zona hay muchos reservorios de agua por las fincas”.

Aunque se tranquiliza al mostrar el papel que apareció en su buzón en las últimas horas. Se trata de un folleto con el logo del municipio, a través del cual se les avisa a los vecinos que deben sacar todos los cacharros y elementos que puedan juntar agua en sus viviendas porque pasarán a recolectarlos y a fumigar, tarea que finalmente se desarrolló ayer.

A unas cuadras de esa casa está Sergio, dueño de uno de los almacenes de la localidad. “Que yo sepa, hay un caso de una chica. Y después hablan de un vecino, de otro vecino, del otro del frente, qué sé yo. Todos hablan de eso. Y el temor se nota, porque tuve que salir a comprar repelentes y espirales. Siempre tengo algunos, pero casi no los vendo. Ahora, se vuelan”, reflexiona.

Aunque tampoco sabe bien qué está sucediendo, el vendedor dice que también tomó precauciones: “Justo mi hija de 8 años se enfermó y, por las dudas, le hicimos hacer el estudio. Por suerte dio negativo, pero uno nunca sabe…”. Y agrega: “Lo que pasa es que acá hay muchas casas en alquiler y todas tiene pileta. Eso también es un foco para los mosquitos”.

Mientras tanto, los vecinos comentan que el centro de salud del pueblo se llena de gente consultando cuando tiene algún síntoma compatible con la enfermedad y en la escuela de la localidad ya recibieron folletería que indica las medidas de prevención.

“Yo estoy tranquila, es cuestión de cuidarse. Usamos repelente y tengo tela en todas las ventanas”, cuenta otra vecina mientras limpia la acequia de su casa.

Los casos y las medidas de prevención

Según el último reporte dado a conocer esta semana por el Ministerio de Salud de la provincia, San Juan ha contabilizado 87 casos de dengue en lo que va de la temporada. De ellos 34 son importados y 63, autóctonos.

Al respecto, la titular de Medicina Sanitaria, Cecilia Clavijo, señaló en una entrevista que, Albardón y Rawson son los departamentos que mayor cantidad de casos concentran, aunque aclaró que la situación es dinámica y que la enfermedad ya está en casi toda la provincia. A pesar de eso, destacó que hasta el momento no ha habido casos de gravedad y que no se registró ningún fallecimiento como consecuencia del dengue. Al mismo tiempo, afirmó que aún no se alcanzó el pico de contagios, que esperan que se dé durante abril, y pidió a la gente estar atenta a los síntomas de la enfermedad y tomar las medidas de prevención correspondientes.

Por su parte, el intendente de Albardón, Juan Carlos Abarca, comentó que, según el informe que recibió desde el Hospital del departamento, fueron 8 los casos de dengue detectados en los últimos días en la localidad El Rincón, mientras que hay otros 7 registrados en la zona de calle Lozano.

En medio de esa situación, se decidió iniciar una campaña especial de descacharreo y desinfección en ambas zonas. “Lo que hicimos fue enviar a los vecinos folletos informando que íbamos a pasar y pidiéndoles que sacaran a la puerta la basura y cacharros para que los retiráramos. Entonces, detrás del camión recolector, pasó el personal haciendo la desinfección y limpieza en los distintos sectores”, comentó el Intendente.

Y destacó: “Lo vamos a hacer en las zonas que sea necesario. Es una tarea que desarrollamos desde el municipio para ayudar a Salud Pública. Lo hemos hecho en otras oportunidades y ahora que tenemos todos los elementos disponibles podemos colaborar. A pesar de que, dentro de todo, no son tantos casos, a nosotros nos preocupa y nos ocupa la situación”.