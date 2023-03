Energía San Juan no se hará cargo de los daños en electrodomésticos por el apagón nacional

“Respecto de los artefactos dañados, la posición de la empresa es no hacernos cargo cuando la falla ha sucedido a 1.000 kilómetros de distancia y nosotros hemos actuado correctamente” , aseguró el gerente general de Energía San Juan, Eduardo Tejada en los micrófonos de Radio Sarmiento. En torno a los argumentos, afirmó que la empresa actuó de manera correcta en cuanto tomaron conocimiento del inconveniente, por lo que no corre por ellos la responsabilidad por los daños ocasionados.

Pese a ello, señaló que, si los usuarios que se han visto afectados de alguna manera quieren realizar el reclamo, pueden hacerlo, pero se estudiará cada caso, con la posibilidad de no tener una respuesta favorable. “Que después aparezcan otras instancias administrativas y por resolución nos obliguen a hacernos responsable, esa es otra historia, pero nosotros no nos hacemos responsables porque no somos los que hemos ocasionado el daño”, subrayó el ingeniero.

De esta manera, dejó en claro la respuesta oficial de la empresa: no se harán responsables ya que consideran que no corresponde. Ante esto, ¿a quién reclamar? Por el momento, es algo que no se sabe con certeza. Mientras se investigan los motivos de la falla eléctrica que dejó sin luz a 12 provincias ubicadas en el centro del país, ya que se sospecha que hubo un sabotaje, pero no hay nada confirmado por el momento.