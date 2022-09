Encarnación, la ex modelo y peluquera a domicilio que se convirtió reina

Encarnación Linares, una bisabuela de 71 años, se convirtió en la nueva reina de las Personas Mayores de Capital. Peluquera a domicilio, ex modelo , amante de las plantas, baila folclore en el Centro de Jubilados donde pasa sus días y cautivó al jurado en el Cine Teatro Municipal. Te contamos acá quién es .

c84072e3-3810-4aed-bcc5-8fc9cf468752.jpg

Supo ser comerciante y dedicarle a la venta de ropa mucho tiempo. Así como a cuidar a su marido, que falleció hace 23 años, y también a toda la crianza de sus hijas, nietos y ahora bisnietos. Incluso cuidó muchos años a su padre que se encontraba enfermo por Alzheimer. En época de pandemia tuvo que dejar de alquilar pero siguió y comenzó a hacer su trabajo de peluquera a domicilio.

Pero además, no hace mucho tiempo atrás, tuvo su época sobre pasarela y frente a cámaras, modelando ropa para gente adulta para una conocida tienda de ropa de mujer ubicada en Rivadavia. "Tenía 60 y pico cuando modelaba; venían famosos de Buenos Aires, chicas y chicos modelos, como Hernán Drago; y me gustó mucho eso".

45e30347-9352-4859-9f3c-69e39a64580d.jpg

91c80a57-7597-4fca-9f6b-5c7ce9be8522.jpg

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.jpg

Debido a un fuerte accidente que tuvo hace poco, actualmente está sin trabajar porque no tiene cómo movilizarse. "Adonde me piden que vaya, yo voy siendo peluquera", dijo.

Encarnación, muy sociable, comparte divertidos momentos en el Centro de Jubilados Remanso Dorado y fue justamente donde tuvo una gran noticia. "Un día me dijeron si quería postularme; yo estaba indecisa; acepté porque Victoria Muñoz (la presidenta) me habló tan bien, me convenció, y también el apoyo de mis compañeras", contó.

En el Centro de Jubilados, Encarnación está los días miércoles y viernes, "y a veces tres veces por semana". Allí baila folclore. "Nunca hice una actividad, siempre estuve muy ocupada; de chica mi padre era muy celoso así que no nos dejaba ir a ningún lado", recuerda la Reina. Le gustan mucho las plantas, leer, escuchar música y sobre todo bailar.

b0f17ef9-6cc8-4897-8975-75b8341e8ab6.jpg

"Ahora disfruto lo que no disfrutaba en mi juventud. Mi esposo falleció de un tumor cerebral, lo tuve 10 años enfermo, de los cuales un año estuvo internado y yo lo cuidaba todas las noches, en una reposera. La he pasado bastante mal, pero le pongo mucha onda y he salido adelante. Mis dos hijas mayores ya se casaron, mi hija menor estudiaba, y yo pensaba en ellas... en que por ellas tenía que salir adelante", reflexiona Encarnación.

Comerciante de profesión, peluquera a domicilio, ella siempre "apostó al monotributo" dice y por eso cuenta con una jubilación mínima. "Yo estoy muy de acuerdo con las jubilaciones de amas de casa, nunca tuve empleada y para las personas que hacen todo y aportan, creo que deberíamos tener una mejor jubilación", opina.

bba7ad1d-377c-4e51-8713-aa5c95a5761b.jpg

Este miércoles 14 de septiembre por la tarde se llevó adelante una nueva edición de la etapa departamental de la Elección de la Reina de las Personas Mayores, en el Cine Teatro Municipal.

El lugar estuvo colmado de familiares, amigos y vecinos de las candidatas, que en este caso tuvo a 17 candidatas de los cuatro distritos de Capital. Así fue como el jurado eligió a Encarnación Linares, de Capital Centro como Reina de las Personas Mayores. Mientras que Antonina Castillo, de Trinidad, será la Virreina departamental.

En este momento es cuando Encarnación recuerda a Ana Aracelis, su hermana, quien también supo ser reina en concursos; pero ella no se animaba. Ana falleció y sin dudas esta elección la hizo tenerla muy presente.

2079f003-d823-40ab-9e3b-9135b4cee2d7.jpg

3a2350a1-20af-4357-8bc2-c5d86f72eb36.jpg

"Sentí mucha emoción, mucha alegría de ver a todas mis compañeras del grupo; toda la gente que me aplaudía; después vi a las autoridades que estaban muy contentas de que yo fuese reina y que representara a Capital. Estoy super feliz y esto me va a ayudar al ánimo", dijo Encarnación. Además agradeció a sus compañeros, familia y al Municipio de la Capital.

11a7f26b-cfe2-403a-aeaa-1356c94a339b.jpg

b1ca7888-eb9b-4b71-99fb-d0369fa8a103.jpg

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS FOTOS QUE COMPARTIÓ ENCARNACIÓN, AGRADECIDA DEL APOYO INCONDICIONAL DE SU FAMILIA.

c0a521b5-a2e7-4315-9878-96e81f489d85.jpg

0b498f50-e358-44eb-bad4-b240602d20cc.jpg

72bed115-bbd4-4ae9-8a90-36b2640efe2f.jpg

9a775ab4-dde5-4c5c-84e2-26b967b62c02.jpg