En San Juan las fiestas de 18 años están en pleno auge y ¿se vienen los 15 para varones?

Es tradicional que varias familias sanjuaninas apuesten a la celebración de 15 años de la hija mujer, donde se busca un salón, catering, vestido, decoración, alguna que otra temática. Hay todo un protocolo de celebración y una larga lista de invitados donde no solo asisten compañeros y amistades de la adolescente, sino también todos los familiares. En el caso del hijo varón, no es común que al llegar a esa edad se organice un evento de tamaña magnitud, pero los organizadores de eventos y dueños de salones no descartan que eso suceda.