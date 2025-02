En medio de una guerra sin fin, la opinión que cuenta: qué eligen los sanjuaninos, ¿remís o uber?

En San Juan, los taxistas y remiseros plantaron una bandera de guerra contra Uber desde hace tiempo. Con el advenimiento de la aplicación DiDi a la provincia, los conductores reflotaron la polémica con una concentración en Casa de Gobierno ya que, según aducen, estas aplicaciones operan de manera ilegal al no cumplir con la regulación establecida por la Ley de Tránsito, lo que afectaría directamente a la actividad profesional de los trabajadores del sector, ya que argumentan que esta situación genera una competencia desleal, poniendo en riesgo sus fuentes de trabajo.

En una apretada definición, la "guerra" terminó siendo favorable para Uber. Pero solo por un voto, ya que terminó 5 a 4. Este reñido resultado refleja un poco lo que pasa en la sociedad. Para unos, este tipo de aplicaciones resultan ser muy accesibles, pero para otro sector no lo son.

En rangos etarios más jóvenes, el servicio más usado es Uber. Es que, debido a la accesibilidad de los celulares y el internet, para ellos resulta ser cómodo utilizarlo. Asimismo, los que están a favor de la aplicación, es que suele ser más económico que los taxis y, a lo que se suma que se conoce el precio del viaje de antemano. La realidad es que estas app tienen tarifas dinámicas, que toma en cuenta la demanda, la distancia, el tiempo estimado de viaje, y otros factores.

Por el lado de los adeptos al taxi, la ecuación es simple: es más fácil de conseguir un móvil; ya sea a través de números telefónicos o simplemente, parándolos en la calle. Cabe destacar que los que respondieron esta preferencia fueron los más adultos.

En resumidas cuentas, la preferencia entre Uber o taxis se basa en dos lineamientos. Primero, la conveniencia económica de un servicio sobre el otro y, segundo, la accesibilidad a las aplicaciones. La edad de los consultados infiere mucho en su respuesta.

Qué dice el Gobierno respecto al planteamiento de los taxis

El pedido de los taxistas y remiseros es que haya una regulación que ponga a los ubers en igualdad de condiciones. Al respecto, la ministra de Gobierno Laura Palma dijo en Radio Sarmiento que están analizando hacer un cambio en Ley Provincial 528-R, que incluya a las apps en los servicios de transporte.

"El tema del Uber es una realidad que no ocurre solamente en San Juan, ocurre en todo el país y en muchos países del mundo. Estas aplicaciones han ido ganando terreno y el tema está en que el usuario las elige. De hecho, muchas veces cuando se pide un Uber, viene un taxi. Queremos que el usuario tenga mejor servicio de transporte. Por supuesto que le decimos a los sanjuaninos que hoy por hoy los únicos que se encuentran habilitado son los taxis y remises. No obstante, no somos ajenos a la realidad, motivo por el cual estamos trabajando en la ley y viendo si es necesario plantear una ley", explicación.