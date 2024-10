En la previa a la Fiesta Nacional del Sol, Orrego recibió a ministros de Mendoza y Río Negro

Participaron de la reunión el ministro de Producción Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; la ministra de Gobierno, Laura Palma y el presidente de Agencia Calidad San Juan, Manuel Rodríguez.

Los secretos de la exitosa Isela Costantini, la CEO "casi sanjuanina" que está impresionada con el crecimiento de la provincia

El Forum empresario de la Fiesta Nacional del Sol tendrá entre sus disertantes “inspiracionales” a una hija de sanjuaninos que se ha convertido en una de las CEO más prestigiosa en el país. Isela Costantini, actual directora del Grupo Financiero ST y directora externa de Barrick, pasó gran parte de su infancia en San Juan y destacó su crecimiento.

“A San Juan la fui acompañando a lo largo de mis 50 años porque siempre las vacaciones eran allá, pude ver sus momentos altos y bajos, y la verdad que la veo bastante mejorada. Es impresionante a lo largo de los últimos años cómo se fue desarrollando, uno siempre escuchaba de las diferencias entre Mendoza y San Juan y la verdad que cuando uno va a San Juan hoy, es una ciudad limpia, organizada, se ve el crecimiento económico de la ciudad”, dijo en una entrevista exclusiva con Tiempo de San Juan, a pocas horas de llegar a dar dos conferencias, en el Emprezar y el Summit Argentina Impacta San Juan 2024.

La ejecutiva que se mueve con soltura en el mundo empresario, y está entre los 50 profesionales más poderosos del mundo, según la revista Fortuna; consideró que la fortaleza de provincias como San Juan está en sus recursos naturales. “Antiguamente la oficina quedaba en Buenos Aires y había que negociar todo allá. Hoy ya se ve que esas discusiones ocurren en las provincias; uno va a Neuquén para hablar de Vaca Muerta y a San Juan para hablar de minería”.

Agregó que en el grupo financiero que dirige trabajan mucho para el desarrollo de las pymes y empresas grandes, y tienen claro que las oportunidades, donde realmente hay necesidad, es en las cadenas de valor donde están los grandes activos, que son los recursos que están en las provincias. “Las provincias y los gobernadores empezaron a tener un rol mucho más activo”, expresó.

Costantini también es directora independiente de Barrick, que tiene en San Juan la mina de oro Veladero. Y al igual que los ejecutivos del sector, ponderó los beneficio del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). “Creo que viene a aportar mucho, creo que el gran desafío es la tranquilidad de que esto realmente se mantenga a lo largo de los años. Cuando se hace inversiones de tan largo plazo lo que se espera es que las reglas que tiene hoy se mantengan para lo que uno considera en un proyecto de inversiones tan altas y de un plazo tan largo para implementarlo”.

Las finanzas y la economía de la gente

Isela dirige el grupo que en su portfolio tiene al Banco BST, las aseguradoras Life y Orígenes, un Fondo de inversión, una empresa de leasing, una SGR que da créditos al consumo y otra de gestión. No obstante, cree que es necesario compatibilizar el momento exitoso que vive la macroeconomía con la micro, la de la gente común.

“Creo que difícilmente podríamos resolver otros temas críticos si no tuviéramos una macro más estable, y el camino que íbamos con la inflación realmente era muy crítico”. “Pero hay sectores que realmente necesitan de una atención, hay una necesidad de empezar a mirar mucho la micro para asegurar el largo plazo. No es simplemente arreglar la macro, que es clave, no le saco el mérito. Pero el gobierno tiene que pensar en cómo desarrolla y construye hacia el largo plazo, cómo está construyendo el futuro”, opinó.

En este punto considero la educación como una inversión a largo plazo, para asegurar “que los futuros trabajadores o ciudadanos puedan realmente insertarse en un mercado laboral, sentirse valorados y sentir que tienen realmente un propósito, y que puedan aportar a su desarrollo económico, pero también al desarrollo económico del país”.