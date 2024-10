Los secretos de la exitosa Isela Costantini, la CEO "casi sanjuanina" que está impresionada con el crecimiento de la provincia

La ejecutiva que se mueve con soltura en el mundo empresario, y está entre los 50 profesionales más poderosos del mundo, según la revista Fortuna; consideró que la fortaleza de provincias como San Juan está en sus recursos naturales. “Antiguamente la oficina quedaba en Buenos Aires y había que negociar todo allá. Hoy ya se ve que esas discusiones ocurren en las provincias; uno va a Neuquén para hablar de Vaca Muerta y a San Juan para hablar de minería”.

Agregó que en el grupo financiero que dirige trabajan mucho para el desarrollo de las pymes y empresas grandes, y tienen claro que las oportunidades, donde realmente hay necesidad, es en las cadenas de valor donde están los grandes activos, que son los recursos que están en las provincias. “Las provincias y los gobernadores empezaron a tener un rol mucho más activo”, expresó.

Costantini también es directora independiente de Barrick, que tiene en San Juan la mina de oro Veladero. Y al igual que los ejecutivos del sector, ponderó los beneficio del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). “Creo que viene a aportar mucho, creo que el gran desafío es la tranquilidad de que esto realmente se mantenga a lo largo de los años. Cuando se hace inversiones de tan largo plazo lo que se espera es que las reglas que tiene hoy se mantengan para lo que uno considera en un proyecto de inversiones tan altas y de un plazo tan largo para implementarlo”.

Las finanzas y la economía de la gente

Isela dirige el grupo que en su portfolio tiene al Banco BST, las aseguradoras Life y Orígenes, un Fondo de inversión, una empresa de leasing, una SGR que da créditos al consumo y otra de gestión. No obstante, cree que es necesario compatibilizar el momento exitoso que vive la macroeconomía con la micro, la de la gente común.

“Creo que difícilmente podríamos resolver otros temas críticos si no tuviéramos una macro más estable, y el camino que íbamos con la inflación realmente era muy crítico”. “Pero hay sectores que realmente necesitan de una atención, hay una necesidad de empezar a mirar mucho la micro para asegurar el largo plazo. No es simplemente arreglar la macro, que es clave, no le saco el mérito. Pero el gobierno tiene que pensar en cómo desarrolla y construye hacia el largo plazo, cómo está construyendo el futuro”, opinó.

En este punto considero la educación como una inversión a largo plazo, para asegurar “que los futuros trabajadores o ciudadanos puedan realmente insertarse en un mercado laboral, sentirse valorados y sentir que tienen realmente un propósito, y que puedan aportar a su desarrollo económico, pero también al desarrollo económico del país”.

El liderazgo y las nuevas generaciones

Además de ser ejecutiva prestigiosa, casarse y tener hijos, también escribió el libro “Un líder en vos” que rápidamente se convirtió en un éxito de librerías. “El liderazgo hoy es cuestionable”, indicó. “Ser un buen líder hoy no es sinónimo y definición de lo que era un buen líder hace 10 años. Ha cambiado con la llegada de nuevas generaciones, que traen otra forma de ver la vida, de manejarse y eso incluye el trabajo”, explicó.

Para Costantini, que estudió la Licenciatura en Comunicación Social en Brasil; el liderazgo ya no habla de misión, visión o valores; sino de propósito y cultura. “La sociedad hoy es mucho más simplista, somos más inmediatistas y eso se vive hoy en las redes sociales, los mensajes cortitos de un TikTok, de un Instagram y de LinkedIn”.

“La nueva generación de los millennials, los centenial son más individualistas, pero son consecuencias de los padres de esa generación”, dijo Isela Costantini.

Por el individualismo de la sociedad se cuestionan también los acuerdos regionales como el Mercosur, la Unión Europea y el Brexit”, dijo. De ahí que consideró que el liderazgo que hace una década exigía tener visión estratégica, capacidad de manejo, coraje gerencial, armar equipos y una pirámide de obligaciones que iba de lo más dura a lo suave, hoy se dio vuelta.

“La pirámide está invertida y hoy se valora muchísimo más las habilidades blandas, la empatía y la comunicación que son clave”, además de seguir teniendo la capacidad de visión estratégica. “La demanda de los líderes es mucho mayor”, analizó.

Esposa, mamá y CEO

La profesional dijo que su camino fue difícil por las responsabilidades que fue tomando al avanzar, pero que hubiera sido igual si fuera hombre. En cambio, como mujer consideró que el desafío fue lograr en la dinámica laboral no delegar sus deseos de casarse y ser madre. Su consejo: “Hay que aceptar que uno no lo puede todo, aceptar que tiene que delegar cosas en el trabajo y en la casa y que eso no lo hace peor madre o peor esposa. La clave es encontrar socios estratégicos que permitan poder tener esa multiplicidad de roles, el famoso multitasking”.