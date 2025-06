En el nuevo sorteo de casas en San Juan sólo podrán participar los ya empadronados en el IPV

Este lunes, el Gobierno de San Juan anunció el tan esperado regreso de los sorteos de viviendas del IPV, de unidades que quedaron como remanentes de varios barrios . Esto no ocurría desde noviembre de 2023 y en esta ocasión se pondrán a decidir en el bolillero de la Caja de Acción Social un total de 219 casas. La titular del organismo, Elina Peralta, dio algunos detalles extra sobre esta importante noticia, entre ellos que sólo podrán participar los que ya están empadronados en el IPV.

La inscripción para el sorteo iniciará el lunes 23 de junio, y el sorteo se realizará en julio, pero no informaron todavía la fecha precisa.

"Solo podrán participar las familias ya inscriptas, quienes elegirán el barrio y departamento de interés. Este proceso será gestionado a través del sitio web del Instituto Provincial de la Vivienda, donde habrá un link que guiará paso a paso el registro", explicó la funcionaria, en diálogo con AM 1020.

Por otro lado, Peralta remarcó que "no se aceptarán nuevas inscripciones", dando cuenta que quienes se inscriban de ahora en más tendrán que esperar un nuevo sorteo.

En el IPV hay más de 90.000 familias inscriptas esperando por un techo propio en San Juan.

Un criterio fundamental que mencionó Peralta es que "la antigüedad como inscripto será prioritaria, dando mayor peso a quienes llevan más tiempo en el registro". Además, dijo que "se mejoraron los porcentajes para familias con discapacidad motriz y otros grupos específicos, incluyendo fuerzas de seguridad y excombatientes de Malvinas".

Las viviendas a sortear están distribuidas así:

Capital: 15 casas en el Barrio Maipú II.

image.png

Rawson: 11 casas en el Barrio Medepym Ampliación.

image.png

Chimbas: 43 casas en el Barrio El Alba.

Ullum: 100 casas en el Barrio Sierra de las Invernadas.

Jáchal: 23 viviendas en el Barrio Los Trigales.

9 de Julio: 27 casas en el Barrio La Majadita.

"En estos sorteos solamente aquellos que son del Gran San Juan participan de estos tres barrios del Gran San Juan, pero, por ejemplo, si es de Jáchal, solamente las familias de Jáchal. Pueden, una vez que entren a la página del IPV, seleccionar el departamento y el barrio al que quiere participar. Y siempre tener en cuenta esto de cumplir con los requisitos, porque si no, después, si tiene la suerte de salir sorteado y no cumple con los requisitos, no va a poder ser adjudicatario", remarcó la funcionaria.

Casas sin dueño

"En adelante, cualquier vivienda que quede vacante por incumplimiento de requisitos será sometida a sorteo, asegurando oportunidades para los inscriptos según las normativas establecidas", afirmó la titular del IPV.

Es que muchas de las casas que ahora van a sorteo ya habían sido preadjudicadas. "Hay casos en los que, al no cumplir con requisitos, no fueron adjudicadas, dejando remanentes de viviendas que ahora serán sorteadas. Además, se incluyen barrios que antes no participaron, como ampliaciones que se suman a este paquete".

"Los principales motivos de exclusión suelen ser no contar con un grupo familiar consolidado, no cumplir con el ingreso mínimo de dos salarios básicos o no residir en la zona del barrio adjudicado. Por ejemplo, se detectaron casos en Iglesia donde familias probaban vivir en el Gran San Juan, haciendo improbable su traslado a ese lugar. Estas viviendas sin adjudicar serán parte del sorteo de este año", afirmó la funcionaria.