miércoles 12 de noviembre 2025

¿En contramano por la Avenida de Circunvalación?: la peligrosa maniobra de un sanjuanino en plena hora pico

Las imágenes fueron captadas por otro conductor. En las mismas se ve a un automovilista intentando girar en pleno anillo externo de la transitada avenida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
maniobra

Las imágenes que circularon en las últimas horas causaron indignación y preocupación entre los sanjuaninos. En ellas se puede ver a un automovilista realizando una peligrosa maniobra en plena Avenida de Circunvalación, en el anillo externo y en plena hora pico. Según el video captado por otro conductor, el hombre intentó girar en contramano, poniendo en riesgo no solo su vida sino también la de quienes transitaban por la zona.

El hecho ocurrió en uno de los tramos más transitados de la avenida, donde la velocidad y el intenso flujo vehicular hacen que una acción de este tipo pueda terminar en tragedia. Si bien aún no trascendió la identidad del conductor ni si hubo intervención policial, el video generó un fuerte repudio en redes sociales y reabrió el debate sobre las maniobras imprudentes que se repiten a diario en las calles sanjuaninas.

