El top tres de los errores que comenten los sanjuaninos a la hora de sacar el carnet de conducir

En primer lugar, aseguró que es muy común ver “falta de concientización vial”.

Al respecto, dijo: “Uno de las principales causas que tiene que ver con reprobar la licencia de conducir, sobre todo en el examen práctico, pero se da también en general tiene que ver con la concientización vial, y eso está ligado con las personas que enseñan a conducir, porque una cosa es enseñarle a una persona a conducir, y otra cosa es enseñarle para que saque el carnet en EMICAR y eso es algo que creen mucho los instructores de manejo”.

Sobre esto, aseguró que la mayoría de los aspirantes que buscan sacar el carnet por primera vez, sobre todo jóvenes, llegan poco preparados y prácticamente sin concientización vial. “Pagan para sacar el carnet y ahí cometen el grave error conceptual. Nuestros instructores, que tienen amplia experiencia, en cuanto los ven en la pista sabe que no están preparados, y por eso el 70% reprueba el examen práctico”, indicó. Si bien superan la instancia teórica, es en la práctica se quedan y deben volver.

Para González, no hay un tiempo en profundidad para aprender a manejar y tomar conciencia sobre las implicancias y los riesgos que ello representa si no se hace de manera adecuada. Por lo general, quienes reprueban por este motivo por lo general no suelen tener muchas clases de manejo previas al examen.

Otro de los errores que suelen cometer a la hora de sacar el carnet de conducir se detecta a la hora de estacionar.

Al respecto, el gerente de EMICAR, aseguró: “Los chicos piensan que estacionar tiene solo con el hecho de hacerlo, y tiene que ver más con el conocimiento del vehículo, con que sea parte de la maniobra. No lo hacen con la naturalidad que se debe tener a la hora de manejar”.

En no poder estacionar de forma orgánica y natural ha llevado a que varios sanjuaninos tuvieran que rendir el examen en más de una oportunidad para recién poder obtener el carnet.

Completando el top tres de los errores se encuentra la falta de conocimiento de señalética en la ruta, qué implica la doble línea amarilla, cómo actuar ante una curva o las prioridades de paso.

El examen está compuesto por una amplia serie de preguntas, pero no todas tienen el mismo valor. Quien lo está realizando puede haber respondido solo una pregunta mal de la totalidad, pero eso le puede costar el examen.

Conforme a los datos señalados por el gerente de EMICAR, en los últimos meses el 20% de los aspirantes a obtener el carnet de conducir reprueban el examen teórico.

Es por ello que González recuerda que en el sitio web oficial de EMICAR se encuentra el material de estudio como los modelos de examen para practicar y poder llegar con los conocimientos necesarios para aprobar el examen.

Tomando en cuenta esto, sin duda la principal preocupación radica en la falta de concientización vial, algo que se traduce en la calle, con el incremento de siniestralidad y la fatalidad de los mismos.