El tatuador que "nació en San Juan" y revoluciona con su técnica ancestral

Sus primeros comienzos los hizo en la provincia, confesó. Oriundo de Mar del Plata, viajó de improvisto por el país y se topó con el evento en San Juan y no dudó en presentarse. Todas las miradas iban a él, el único tatuador que no usa una máquina.

“Si soy sincero, ni sé cómo utilizar una máquina de tatuar”, el viaje improvisado hizo que llegue sin algún boceto y comenzó a crear nuevos. “Nunca imaginé que un viaje iba a ser tan largo y deje toda la carpeta en ¨mardel¨. Me gusta dibujar, no lo estaba haciendo como me gustaría pero ahí vamos”, contó entre risas el carismático tatuador.

Mauro expresó que todo lo que sabe es por ser autodidacta, “cuando descubrí la tecnica me fascino, comencé a ver vídeos y luego especializarme con cursos”. La curiosa técnica se llama ¨HandPoke¨, y fue la manera ancestral de plasmar un dibujo en la piel de las personas, con más de 5 mil años de antigüedad.

Ante la pregunta, respondió, “Queda igual que un tatuaje y a veces no, pero depende de la mano del artista. Lo que sí, cuesta diferenciar si fue hecho con máquina o a mano”, aclaró. Sobre el dolor, “es más suave, también depende de los cuerpos y además, cicatriza más rápido.

Para finalizar, explicó que a veces las personas dudan al hacerlo de esta manera pero siempre terminan sorprendidos con el resultado.