"El sueño de mis 'abus' hecho realidad": la emoción de los Caraballo por tener una casa digna y un barrio con su apellido en San Martín

La emoción estuvo a flor de piel durante la entrega de viviendas en San Martín. No únicamente significada la llegada de la casa digna, si no el sueño de sus abuelos, quienes vivían en un ranchito y no pudieron disfrutar de este hogar.

Los ‘nonos’ de María José fueron los propietarios de las tierras del complejo habitacional. Posteriormente fueron vendidas a la municipalidad. “Soñaban con la construcción de un barrio y con una casa digna para ellos”, contó la beneficiaria.

Lamentablemente nunca se cumplió para la pareja, pero sí para María José y su prima Carla. “El sueño de mis abuelos se ve reflejado en 111 casas, y en ellos también”, dijo la nieta. Y la felicidad fue por partida doble, porque el complejo llevará el apellido de la familia.

Ahora llegó el momento de disfrutar. En el caso de María José vivirá en su hogar con sus tres hijos Ramiro, Facundo y Brian, quienes estaban igual de emocionados por el sueño cumplido.