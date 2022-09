El sanjuanino Ramiro Mereles, es la primera persona trans en entrar al Ejercito

Bautista Ramiro Nahir Mereles Pereyra de 19 años no lo puede creer “No se cómo comenzar hablar y cómo decir esto”. Es que se ha convertido en el primer sanjuanino transgénero en ingresar al Ejército Argentino. Su felicidad la transmitió por Facebook.

“Mi nombre es Ramiro, tengo 19 años y soy un chico trans, como muchos ya lo saben. Para una persona transgénero, travesti y varias personas de la comunidad LGBT, es difícil encontrar un trabajo estable y digno, ya que generalmente por diferentes estereotipos nuestros derechos no son respetados”, empezó diciendo en su mensaje el sanjuanino sobre las dificultades que tiene diariamente.

Luego prosiguió diciendo: “Temía a poder lograr cada uno de mis sueños y proyectos ya que la sociedad muchas veces no nos permite avanzar; desde chico me gustó la idea de formar parte de la fuerza armada, el ejército, gendarmería, etc. Y hoy (por este viernes) por fin puedo decir que lo logré, quedé apto para comenzar mi vida siendo en 2 meses más un soldado argentino”, dijo alegremente.

No se olvidó de todas esas personas que hicieron este sueño posible y les agradeció también en el posteo: “Estoy tan agradecido con el Regimiento De Infantería De Montaña (RIM22) por tratarme como una persona más y no hacerme sentir mal en ningun momento, en ningún aspecto, simplemente tratarme como uno más del montón, por su atención, por su buen comportamiento, siendo prácticamente el primer chico transgénero del Ejército Argentino y con mucho orgullo lo seré. Agradezco también al hospital militar de Mendoza y a la base militar de Mendoza que me trataron re mil bien".

¡No puedo estar más agradecido de lo que estoy y orgulloso de lo que logre!

Mirá su mensaje completo: