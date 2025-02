El nuevo polo gastronómico chimbero: el boom que convoca a sanjuaninos que hacen cuadras de cola para poder comer

Casi no tienen días de descanso y laburan de lunes a lunes como uno más de sus mozos o cocineros. Fundaron sus emprendimientos con familiares y amigos y pudieron pasar de la venta callejera a establecerse.

Si bien muchos les recomendaron irse a Capital, ellos eligen quedarse en el lugar que los vio crecer y desarrollarse como emprendedores. Atienden mesas, toman pedidos y cobran como uno más de sus empleados, lo que parece ser el secreto del éxito es que no hay descanso: hay que estar en los detalles.

Hoy son tres lugares los que convocan sanjuaninos de todas las latitudes, que van hasta Chimbas para saber si es cierto que en el departamento del norte se come bien y muy barato.

Tiempo de San Juan visitó A la Chapa, La Parrillita Gulera y El Restó de Fer y te los muestra en esta nota.

A La Chapa: metros de cola para probar el lomo “Neeeño”

WhatsApp Image 2025-02-07 at 21.00.53 (1).jpeg

No importa si hacen 40º a la sombra, la gente llega desde las 21.30 porque quieren conseguir una mesa en A La Chapa porque es un lugar que se llena rápido. Yendo derecho por Salta hacia el norte, se puede llegar en cuestión de minutos. El negocio está ubicado metros antes de Saavedra y es fácil de identificar: las mesitas en la vereda, luces y mucha pero mucha gente.

César Navas tiene 39 años y hace 11 fundó el delivery que creció exponencialmente en plena pandemia y se ganó el nombre porque lo que uno pedía llegaba realmente “a la chapa”.

“Fue una idea de mi hermano y yo, acompañados por nuestras mujeres. Arrancamos con un delivery que en ese tiempo era gratis y nos llamaban mucho porque no había nadie que entrara a los lugares que nosotros entrábamos, esos que todos consideraban ‘peligrosos’ y nunca tuvimos problemas. Nos decían que vayamos a la chapa pero no tan fuerte”, cuenta César y se ríe. Hoy, reconoce que se le llenan los ojos de lágrimas cuando ve gente que viene de otros departamentos hasta Chimbas para probar sus productos a la parrilla.

César y su hermano nunca habían hecho algo relacionado a lo gastronómico y sobre la marcha fueron aprendiendo a hacer hamburguesas. Sus esposas estaban en la cocina, ellos tomaban pedidos y ellos repartían.

El emprendimiento surgió de la necesidad. El hermano de César se había quedado sin trabajo y juntos se pusieron el negocio, que tuvo que soportar muchos vaivenes económicos. “Nunca me voy a olvidar el día que yo decidí renunciar a mi trabajo para dedicarme a esto y vendí nada más que una sola hamburguesa”, dice.

Así nació “A La Chapa”, la parrillada chimbera que hoy es furor entre los sanjuaninos y que, muchos no saben, nació en la cocina de una casa del Lote Hogar Nº 8 donde César y su hermano le “usurparon la cocina” a su mamá para hacer sus primeras hamburguesas.Con el tiempo el hermano de César consiguió otro trabajo y se fue a vivir al Sur.

“A la Chapa” quedó a cargo de César y su esposa que tres meses antes de la pandemia decidieron cerrar porque estaban cansados. “Yo quería cambiar de rubro, pero cuando arrancó la pandemia la gente me llamaba y me pedía que volviera. En esa época no podía andar casi nadie en la calle. Descansé tres meses y volví con 15 deliverys. Era una locura”, asegura.

La cocina del Lote 8 ya les había quedado chica para ese entonces y se mudaron a la Salta y Ramón Godoy, donde funcionaron hasta que consiguieron el local de Salta y Saavedra donde actualmente funciona “A la Chapa”.

WhatsApp Image 2025-02-07 at 21.00.45.jpeg

En “A la Chapa” hoy se puede comer de todo, desde asado, pasando por pachatas de bondiola, lomos, barrolucos, asado en sanguche o al plato. Pero hay algo que los distingue y es el lomo “Neeeño” con carne de lomo hecha a las brasas. Lo bautizaron así porque es típicamente sanjuanino y César quería reflejar eso. Hoy dice orgulloso que tiene el único lomito a las brasas de San Juan.

Y ahora, un poema:

WhatsApp Image 2025-02-07 at 21.00.49 (1).jpeg

La parrillita gulera: la hamburguesa chimbera de receta familiar y heredada

Elías González tiene 26 años y arrancó con una parrillita que le prestó su tía. Vendía en la calle para mantener a su familia. Fue papá a los 17 años y esa fue la primera señal de que algo tenía que hacer. De su mamá heredó la receta para hacer la hamburguesa casera que hoy es la que piden de toda la provincia.

WhatsApp Image 2025-02-07 at 21.00.53 (2).jpeg

“Yo soy del Barrio Natania VIII. He trabajado en restaurantes, en gastronomía, en fiambrería y por eso conocía los productos desde adentro. Primero empecé a vender choris en la calle y ahí me di cuenta de que podía generar un emprendimiento”, cuenta Elías.

La Parrillita Gulera existe como tal hace un año pero el trabajo de Elías tiene varios más, en los que vendió en la calle. “Mi tío después me sacó un préstamo y con eso compré una parrilla más grande”, recuerda.

Hubo mucho tiempo en el que reconoce que no vendió nada y que le pidió mucho a Dios que lo ayude. La explosión del negocio llegó de la mano de las redes sociales y del trabajo del hermano de Elías que produjo y filmó algunos de los videos que se viralizaron en toda la provincia y que atrajeron más clientes.

“De siete días de la semana, hay cuatro que estamos acá haciendo videos. Después la gente se divierte, se ríe y vienen y me dicen: vine por el TikTok”, sostiene.

Elías es joven y entiende a la perfección el lenguaje de las redes sociales. Así también se volvió viral por su desafío chimbero: comerse una hamburguesa de 10 pisos en 10 minutos, por un premio de $100.000.

Elías tampoco le pierde pisada al producto y como sus compañeros atiende, toma pedidos y se mete a la cocina. La receta de las hamburguesas que lo hicieron tan famoso es de su mamá. “La primera hamburguesa le pregunté a ella cómo se hace y me enseñó”, dice. Así nació la “hamburguesa chimbera” que hoy piden desde todos los puntos cardinales de San Juan. Con doble medallón de carne, queso chedar, paleta y huevo, más un precio popular, la chimbera se convirtió en un éxito entre sus seguidores.

Embed - La Parriilita Gulera on Instagram: "Yyyy si lo dice @juanchi.femenia ... Nosotros no tenemos nada que decir Veni probate una Chimbera Niñooo" View this post on Instagram A post shared by La Parriilita Gulera (@laparrillitagulera)

Hoy, la parrillita gulera tiene un delivery que cubre casi todas las zonas del Gran San Juan y un patio de comidas con mesitas donde se puede comer sanguches de asado. Están ubicados en calle Centenario 20 Oeste, a metros de Mendoza.

“En unos años me veo abriendo sucursales por todo San Juan”, asegura.

La Parrillita gulera abre todos los días, menos los martes. Otra ventaja es que la cocina abre a las 21.00 y cierra recién a la 1.30.

WhatsApp Image 2025-02-07 at 21.00.47 (2).jpeg

El Restó de Fer: de la ventanita de las viandas al bodegón chimbero

Fernanda y Franco se casaron hace 9 años y su emprendimiento gastronómico nació hace 10. Mientras otras parejas salían a cenar, a fiestas o cumpleaños, Fernanda cocinaba y Franco la ayudaba a tomar pedidos.

El primer paso fue Azúcar y Sal, un negocio de viandas que atendía por una ventanita en calle Salta, a metros de Centenario y que ellos acondicionaron.

“En nuestra casa hicimos una ampliación y ahí teníamos la cocina que la adaptamos, era comida para llevar”, recordó Franco. Es que era él quien tomaba los pedidos y atrás, cocinando, estaba Fernanda que sigue al frente de las hornallas hoy en día y a pesar de tener empleados.

A Fer no le gustan demasiado las cámaras y solo se presta para sacar una foto. Ella es la que está detrás de todas las recetas y de la cocina, por eso se tiene que cambiar la remera para poder salir sin que se note que lleva horas trabajando a la par de sus empleados.

WhatsApp Image 2025-02-07 at 21.00.48.jpeg Fernanda y Franco, creadores de El Restó de Fer.

“Fer es mi esposa, ella es la gastronómica que estudió y se recibió en el San Nicolás de Bari. Yo soy contador recibido en la UNSJ y siempre desde que fuimos novios la ayudé. Cuando no estaba estudiando y tenía ratos libres, en las noches y en los fines de semana”, recuerda.

El dúo funciona a la perfección: Fernanda cocina y Franco hace las cuentas. “Soy muy estructurado con los costos y la calidad. Muy jodido con que el producto salga bien. Antes yo tenía mi trabajo, pero ahora estoy abocado a esto”, dice.

Los dos hijos de Franco y Fer juegan con sus amigos en la puerta del negocio, recorren las mesas y se pasan el día acompañando a sus papás. “Ellos se levantan y ya quieren venir al negocio, no quieren estar en la casa”, relata Franco.

El lugar está pensado para comer tipo bodegón, comida casera y muy barata aunque su especialidad, aseguran, es “la tabla de milanesas”.

En el Restó de Fer se pueden comer pastas, lomos, pizzas, empanadas y milanesas entre otros platos que se caracterizan por el precio y por la abundancia.

WhatsApp Image 2025-02-07 at 21.00.50.jpeg

“El Restó de Fer tiene un año y cuatro meses, cuando nos dimos cuenta de que a Chimbas le faltaba un restaurante porque esto no es un bar, es un restó que busca ser un ambiente familiar”, afirma. Es por eso que los mesones son amplios, el aire hace soportable el verano sanjuanino y el trato de los mozos es totalmente familiar, como ir a la casa de esa abuela que sirve platos exuberantes y se ofende cuando no queremos repetir.

Ellos pensaron en todo: la Cocina de Fer vende comida para llevar y El Restó es para sentarse y pasar un rato en familia.

WhatsApp Image 2025-02-07 at 21.00.45 (1).jpeg