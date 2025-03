El mundo cyber en San Juan por dentro, a 20 años del furor y las nuevas generaciones que los sostienen

Ahora es 2025. Veinte años después del estallido, en los barrios quedaron prácticamente extintos y en el centro son contados con los dedos -y de una sola mano- los que siguen en pie. Pese al escaso número de locales, el público es sumamente fiel y tiene una concurrencia sorprendente para los ajenos a dicho ámbito. “Vienen más de 100 personas por turno -de ocho horas-”, dijeron desde un cyber del microcentro a este diario.

Ya no hay más monitores grises y cuadrados. Tampoco se observan clientes navegando por páginas web o chateando. Ahora las casi 30 computadoras de cada cyber son adaptadas para los ‘gamers’. Pantallas finitas, auriculares con micrófono y luz LED multicolor. Todos están súper conectados y concentrados en los juegos. Quien no usa estos artefactos, puede sentirse un “boomer” -término para mencionar a los nacidos entre 1946 y 1964-. ¿A qué juegan? Los años pasaron y el Counter-Strike sigue vigente, aunque la oferta lúdica aumentó gracias al Valorant, League of Legends (LOL), Fortite y Dota.

Además, hay nuevas generaciones que dan vida a esta especie de Ave Fénix surgido pospandemia. Desde Zona Gamers -General Acha entre Mitre y Santa Fe-, cyber que nació en 2003 y sobrevivió a la crisis del sector durante la década del 2010, admiten que la concurrencia es menor a su comienzo, pero el caudal de gente es constante gracias a los más jóvenes. El mayor rango etario son chicos de 20 a 22 años, seguido por adolescentes y también asisten muchas post 50. Similares palabras expresaron desde Gamer Planet -Avenida Libertador casi Sarmiento-, quienes afirmaron que reciben a niños de 8 años en promedio.

El universo gamer también incluye a mujeres, quienes comenzaron a ganar terreno dentro de un espacio copado por hombres. “Las chicas también juegan mucho”, dijo Marcos Godoy, dueño del “Zona”.

96101473-a4d6-431e-af3e-c2ddadc1887a.jpg Los responsables de los dos cybers consultados destacaron la presencia femenina dentro del mundo 'gamer'.

¿Cuál es la gran diferencia con los cybers del 2005?

Sin lugar a dudas, las respuestas tienen foco en los avances tecnológicos. Además de la cantidad y la calidad de los juegos, Diego Frangi, de Gamer Planet, nota más facilidades en la comunicación en línea. “Antes era más estricto”, indicó.

ff1a8677-1979-4162-aafa-96eb97bd7e6b.jpg

En otras palabras, Godoy aseguró que siempre buscan tener buenas máquinas y actualizar constantemente los equipos. “Los chicos captan la diferencia”, expresó. También la oferta de juegos tuvo un crecimiento evidente: “De 30 máquinas, 29 estaban con el Counter”. Además, los clientes únicamente van a jugar: “Ni siquiera tenemos impresora”.

La palabra de los jóvenes ‘gamers’

Hace varios años que Benjamín y Lautaro visitan el cyber de Avenida Libertador. Sin dejar de lado las obligaciones, van en los tiempos libres para “matar el rato” y están alrededor de tres horas por semana. El Fortnite es el favorito de los muchachos.

Poco saben de lo que ocurrió en 2005. “Ninguno existía en ese entonces”, contó Benjamín, mientras que su amigo reconoció un dato económico: “Lo único que sabía que la hora salía 25 centavos”.

3c31eeae-f301-4dd2-af63-2290313a0ee4.jpg A la izquierda de la imagen aparece Benjamín. Acompañado de Lautaro, juega con suma concentración y se comunica a través del auricular multifunción.

El cyber preferido de Thiago es el “Zona”. El adolescente de 16 años va a jugar con amigos o solo y “despunta el vicio” durante dos o tres días de la semana. Fortnite, Counter y Minecraft son sus favoritos.

“¿Messenger? No sé lo que es”, admitió ante la consulta sobre el famoso chat. Sí conoce que su padre era un habitué de los cybers. “Me decía que era muy complicado encontrar una computadora libre”, contó.

De las monedas al 'hornero'

Como mencionó Lautaro, la hora valía muy poco. Probablemente la hora no costaba 25 centavos y podía pagarse hasta un peso. De todas formas, el valor por los 60 minutos aumentó mínimamente un 1.000% en 20 años.

Con la actualización de los sistemas, cada jugador tiene su cuenta y desde allí se conocen los minutos que permaneció en la pantalla.

Gamer Planet y Zona Gamers cobran la hora a $1.000. Prácticamente no hay diferencia de precios entre ambos locales. Los dos ofrecen tarifas prepagas y sistemas de abonos para los clientes más frecuentes. Las promociones arrancan desde $1.900 por 120 minutos hasta $10.000 por 15:45.