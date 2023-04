El mercado de la yerba mate en San Juan, un producto que conquista curiosos y expertos

Para estudiar, trabajar, compartir una charla, solo o acompañado, el mate es parte de la vida de muchos sanjuaninos. Pese a ello, no todos los consumidores habitués tienen conocimiento sobre qué están consumiendo o si es de calidad o no. Ante este vacío, algunos emprendedores apostaron a un mercado 100% dedicado a la yerba mate.

Tiempo de San Juan dialogo con Gerardo Guerri de Sulpay al Mate y Agustín Gil de Mates San Juan , quienes desde hace algunos años apuestan al mercado de la yerba mate en la provincia. Si bien ambos señalan que no dejan un gran margen de ganancia, tiene otra mística detrás que permite a ambos continuar con las puertas abiertas educando a los materos sanjuaninos y ofreciendo productos distintos a los que hay en góndolas de supermercados.

WhatsApp Image 2023-04-14 at 21.26.36.jpeg

Agustín comenzó hace unos tres años, y si bien su rubro está más enfocado a la variedad de mates, bombillas, termos y accesorios, desde hace un tiempo incorporó yerbas uruguayas y de Brasil. Entre las marcas que maneja se encuentra Rei Verde, de origen brasilero, y Canarias, muy popular de Uruguay.

El mercado de la yerba mate en San Juan- Agustín Gil de MatesSanJuan

“Por ahí la gente busca una yerba que sea cero polvo, pero hay un público variado. Mis clientes mayores buscan yerbas más orgánicas o suaves. Es bueno tener variedad para ofrecer, porque luego vuelven”, señaló.

WhatsApp Image 2023-04-14 at 11.52.54.jpeg Agustín Gil comenzó sobre 2020 vendiendo mates. Hoy tiene un local en el centro sanjuanino donde no solo ofrece artículos, sino también yerbas de Brasil y Uruguay.

Gerardo fue un poco más allá. Lo que comenzó como curiosidad sobre el mundo del mate lo llevó a profesionalizarse en el tema y adquirir conocimiento. Se volvió sommelier de yerba mate y vio que en el mercado sanjuanino faltaba esa oferta. Hoy es uno de los pocos lugares (por no decir único) que se dedica solo a la venta de yerba.

El mercado de la yerba mate en San Juan - Gerardo Guerri de Sulpay al mate

En el local se pueden encontrar más de 40 etiquetas y no solo ofrecen variedad, sino que, al contar con un conocimiento amplio sobre el tema, también pueden asesorar a los consumidores. “Primero hay que identificar al consumidor y acompañarlo mucho en este camino de probar y explorar. En San Juan hay mucho consumidor explorador. Uno parte de qué yerba están consumiendo, qué defecto le encuentran y de ahí depende la sugerencia que les hacemos”, señala Guerri.

WhatsApp Image 2023-04-14 at 21.26.37 (1).jpeg Gerardo Guerri (a la derecha) acompañado de su socio Agustín Dorazio, los fundadores de uno de los locales más completos de yerba mate de San Juan

Entre las diferencias que se encuentran en los productos que tanto Agustín como Gerardo y otros sanjuaninos que se dedican a la venta de yerba en particular ofrecen y aquellas marcas que se encuentran en góndola de supermercado, por ejemplo, es la intensidad del sabor y la durabilidad de la yerba. Gerardo señala que al momento de cebar el mate una yerba estacionada de manera natural con dos años, que es la habitual que se consume en Argentina, dura todo un termo al momento de cebar, mientras que la yerba industrializada varía mucho en el sabor y no tiene mucha duración, ya que su periodo de estacionado suele pasar por procesos acelerados.

“Por ahí es más económica, pero a la larga termina saliendo lo mismo, porque la cantidad de mates que tomas utiliza más yerba de la que se usaría si es orgánica. El costo es más o menos lo mismo a final de cuentas”, resalta.

Debido a los costos de envíos y los valores que originalmente maneja este producto, no suele tener un margen de ganancia importante, más si el negocio está enfocado solo a este tipo de producto en particular. Afortunadamente, el consumidor sanjuanino de mate apuesta por un producto de calidad, que no haga mal y sea sabroso, al fin y al cabo, el mate en muchos casos es un gran compañero de vida. Es por esto que tanto Gerardo como Agustín apuestan a seguir creciendo, acercando a los consumidores más propuestas, con variedad de precios y sabores, para satisfacer las necesidades de un buen tomador de mate.

WhatsApp Image 2023-04-14 at 11.52.55.jpeg

El top tres de las preguntas de un consumidor que explora en el mercado de las yerbas

Gerardo, al ser sommelier y manejar una gran cantidad de variedad de marcas y propuestas, señala que sin duda la primera gran consulta que realizan los consumidores es sobre si la yerba produce o no acidez. “No está científicamente demostrado que el mate produce acidez, pero muchas personas aseguran que les provoca eso y lo dejan de tomar. Tengo clientes que volvieron a tomar mate probando algunas de las yerbas que ofrezco y no han tenido acidez, pero es una consulta bastante común”, resalta.

WhatsApp Image 2023-04-14 at 21.26.38.jpeg

La segunda consulta recurrente es sobre la durabilidad de la cebada. Debido a que su precio es un poco más elevado que el que se maneja en supermercados con marca más industrializadas, el consumidor busca cuidar el bolsillo y buscar un producto que no sea tan caro, pero que sea rendidor, algo que se consigue con las yerbas orgánicas o de producción agroecológicas.

Finalmente, la tercera pregunta frecuente es cómo se produce la yerba mate. Gerardo señala que el cliente sanjuanino suele ser curioso, pero también tímido. “A la tercera o cuarta vez que nos visitan se animan a preguntar por el origen de la yerba, sus procesos de producción, por qué un producto es libre de humo y otro no, qué significa que sea barbacuá, entre otros detalles. Eso hace que la relación con el cliente sea interesante, porque salen de acá con conocimiento sobre lo que están consumiendo”, cierra Gerardo.