Moda circular, una tendencia que gana terreno en San Juan

Mica Alonso, de The Fucking Feria y Silvina Cattani, de Victoria Store comentaron a Tiempo de San Juan sus experiencias con la moda circula r, donde no solo encontraron una forma de colaborar con el medio ambiente, sino también de poder tener un ingreso económico por medio de la venta de indumentaria reciclada.

Hace más de un año y medio que Mica, junto con una amiga, lleva adelante la feria americana online que se caracteriza no solo por la venta de prendas usadas, sino que las mismas son vintage y seleccionadas para ofrecer un producto de calidad a menor precio del que se puede encontrar en cualquier tienda. “Sin duda la moda circular es una tendencia que esta en auge, tomando cada vez más fuerza en San Juan. Se impone porque es necesaria, no solo porque ayuda a la toma de consciencia, sino a la economía circular. Es buena opción para para hacer espacio en el ropero sin generar basura”, comenta Mica.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCSZezYtneZp%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by The Fucking Feria (@thefuckingferia)

Por su parte, Silvina observó que esta tendencia estaba haciendo historia en distintas partes del mundo, y no quiso quedarse atrás. Por eso, y ante la búsqueda de un ingreso extra, abrió su local en el que se pueden encontrar prendas de buena calidad que han sido utilizadas durante una o dos temporadas, además de ropa de marca a precios muy accesibles. “Es una opción económica que sirve a quien vende, a quien revende y por supuesto a quien compra. No solo le damos una segunda oportunidad a la prenda, sino que nos ayudamos entre todos”, comenta. Para ella en San Juan aun no se ha dado el estallido de la moda circular, pero no descarta que eso suceda en el corto plazo, debido a que antes las ferias se asociaban a una determinada clase social, mientras que ahora esta acaparando la atención y demanda de todo tipo de público. “Tengo hasta clientas que trabajan en oficinas o son secretarias administrativas y eligen esta opción”, detalla.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCNX_NDmhpX-%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Victoria Store (@victoriastoresj)

Ambas coinciden en lo mismo, no es una cuestión generacional. Desde adolescentes hasta personas que rondan los 60 años se están inclinando por la moda circular, pero si es más generalizada hacia el publico femenino. No es de sorprender, debido a que el mundo de la moda en general está orientado hacia ese sector, donde se registra la mayor demanda.

Formar parte de la moda circular no es difícil. Tanto Mica con Silvina destacan que lo primero que se debe hacer es revisar el placar y separar todo aquello que no se usa. Siempre y cuando estén en buenas condiciones, las opciones son tres: regalar, donar o vender. Esta última es la que resulta atractiva, porque genera un ingreso extra. Ambas comentan que en sus emprendimientos reciben las prendas, que previamente son seleccionadas para poder ofrecerlas a la venta.

Son mucha más las opciones de las que se creen. Cientos de perfiles en redes sociales que funcionan como ferias americanas, algunas con temáticas específicas, y locales comerciales, ubicados en pleno centro, que ofrecen prendas únicas, en buen estado y a excelente precio.