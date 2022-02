El boom de los Grow Shop en San Juan

No venden marihuana, semillas ni derivados de cannabis. Los productos que ofrecen pueden comprarse libremente por internet, en cualquier hipermercado e incluso en algún vivero que se encuentre bien equipado, pero sin duda son locales que llaman la atención. Se trata de los denominados “grow shop”, comercios dedicados a la venta de productos que se utilizan para el autocultivo de cannabis.

Los propietarios de este rubro consultados por Tiempo de San Juan afirman que desde hace dos o tres años la demanda de productos para el autocultivo ha ido en ascenso, pero se ha visto potenciada cuando se autorizó el mismo con fines medicinales y la implementación del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) para el cultivo controlado en marzo del 2021.

Pero, ¿qué se puede encontrar en estos locales? Antes que nada, es importante aclarar que no ofrecen marihuana, semillas ni productos que contengan cannabis o derivados. En este tipo de comercios se pueden conseguir desde macetas de distintos tamaños y materiales, fertilizantes, sustratos, insecticidas, fungicidas, artículos relacionados a la iluminación, ventilación, extractores y carpas para el cultivo en interiores. Además, varios de ellos ampliaron sus propuestas incorporando artículos relacionados a la tabaquería, indumentaria, entre otros.

Álvaro Echenique, de Growshop Andino, comenta que desde hace tiempo ha detectado un auge en el rubro. “El cannabis tiene alrededor una industria que está muy verde y con muchas cosas para explotar y trabajos por generar”, resalta. Similar opina uno de los propietarios de Santa María, pero señala que, pese a que hay más personas que se dedican a la venta de este tipo de productos, falta no solo unidad entre los propietarios sino conocimiento de parte de quienes venden en algunos casos. Por su parte, Juan Meglioli, de Ulu Wattu, apostó hace dos semanas a la expansión y abrió un segundo local, el más grande de la provincia. “Me animé a una nueva inversión porque la demanda lo exige. La gente ha entendido que lo que vendemos está permitido, no es ilegal, e incluso muchos de los productos que ofrecemos se puede utilizar para el cultivo en general, no solo de cannabis”, señaló.

Una de las principales inquietudes de los sanjuaninos que se acercan a los growshop se concentra en el precio, es decir, cuánto tienen que invertir. Si bien los valores son variados y dependen de distintas condiciones, a grandes rasgos para el cultivo en exterior se puede hacer una primera compra destinando entre $5.000 y $15.000. El precio varía en base a la cantidad de plantas y los productos. Para cultivo en interior, los costos son más elevados, debido a que se debe tener en cuenta la ubicación, iluminación y ventilación. Los costos pueden oscilar entre $30.000 a $50.000, pero incluso hay quienes han realizado compras por $100.000, adquiriendo carpas equipadas completamente con luz led, ventilación, extractores, además de macetas, sustrato y demás.

Actualmente pueden encontrarse estos locales no solo en el centro sanjuanino, sino también en distintos departamentos del Gran San Juan y en redes sociales, como Instagram, con una amplia oferta de productos; mientras que la demanda abarca a personas desde los 18 años hasta los 75 e incluso más. “Lo positivo es que en la provincia está cambiando la mentalidad, no solo sobre estos locales, sino sobre el cannabis en general”, señala uno de los propietarios consultados.

Este rubro comercial parece no tener techo, no solo porque más personas se animan al autocultivo, sino porque además hay una mayor aceptación de este tipo de locales a nivel social, quitando de encima la mirada prejuiciosa o el estigma.