miércoles 17 de septiembre 2025

Histórico

El Hospital Tomás Perón de Iglesia recibió su primer bebé: se llama Ariel y pesó 3.400 kg

Tras el nacimiento, madre e hijo fueron trasladados al Hospital San Roque de Jáchal para completar los controles de Pediatría y Maternidad, siguiendo los protocolos establecidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este miércoles 17 de septiembre a las 10:35, se registró un hecho histórico en el Hospital Tomás Perón de Iglesia: el nacimiento del primer bebé en sus renovadas instalaciones.

Se trata de un varón que pesó 3,400 kg, cuya familia reside actualmente en la localidad de Tudcum, departamento Iglesia, y es oriunda de Bolivia. El nacimiento se produjo de manera natural, con dilatación completa, y fue asistido por un equipo de salud conformado por el Dr. Rolando Luna, la licenciada en Obstetricia Sandra Valdez y el personal de enfermería Liliana Díaz, Germán Arce y Marcos Marinero.

Tanto la madre como el recién nacido se encuentran en buen estado de salud. Siguiendo el protocolo establecido, ambos fueron derivados al Hospital San Roque de Jáchal para realizar los controles correspondientes con los servicios de Pediatría y Maternidad.

