El hospital de Jáchal ya cuenta con Terapia Intensiva: 10 ingresos en 17 días

En el Hospital San Roque de Jáchal quedó oficialmente habilitada la unidad de Terapia Intensiva, un servicio de alta complejidad largamente esperado que permite atender a pacientes críticos en el propio departamento y evitar traslados a los hospitales de la capital provincial.

La puesta en marcha fue encabezada por el ministro de Salud de la provincia, Amílcar Dobladez, junto al director del hospital, Carlos Páez, y el jefe de la nueva Terapia Intensiva, Ernesto Vera Monfort. La unidad comenzó a funcionar el pasado 13 de diciembre y, en apenas 17 días, ya registró 10 ingresos, lo que da cuenta de la demanda existente en la zona.

image

El nuevo sector cuenta con cuatro unidades de alta complejidad, equipadas con respiradores de asistencia respiratoria mecánica, respirador de transporte, monitores multiparamétricos, bombas de infusión y tecnología de última generación. Además, dispone del respaldo de servicios clave como laboratorio, diagnóstico por imágenes, farmacia y hemoterapia, junto con protocolos, manuales de funciones y registros informatizados.

image

Con esta incorporación, el hospital de Jáchal dejará de derivar pacientes críticos a los hospitales Rawson y Marcial Quiroga. "La atención en el lugar de residencia no solo mejora la respuesta sanitaria, sino que también tiene un impacto social y familiar, al permitir que los pacientes permanezcan cerca de su entorno. Al mismo tiempo, contribuye a descomprimir la demanda en los centros de mayor complejidad de la provincia", destacaron al respecto las autoridades.

La Terapia Intensiva funciona con guardia activa las 24 horas y está sostenida por un equipo interdisciplinario integrado por médicos, enfermeros, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales y personal administrativo, con cobertura médica permanente.

image

Durante el acto, el ministro Dobladez destacó la importancia del nuevo servicio para el norte sanjuanino. “Este es un gran momento para la salud de Jáchal. Tener Terapia Intensiva es un avance muy importante para la calidad de atención, porque los pacientes ya no serán derivados”, señaló. Además, recordó que se trata de un compromiso asumido por el gobernador a comienzos de año: “Fue un pedido concreto poner los recursos humanos necesarios para que este servicio estuviera en funcionamiento”. El titular de la cartera sanitaria también agradeció al equipo que impulsó el proyecto, al director del hospital y al doctor Vera Monfort, quien además preside la Sociedad Sanjuanina de Terapia Intensiva, por el aporte profesional y la conformación del plantel especializado.