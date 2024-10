El gobierno de Javier Milei confirmó el fin de las jubilaciones sin aportes: en San Juan, el 80% cobran por este sistema

Cimbronazo en las jubilaciones . El máximo responsable de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Mariano de los Heros, confirmó en la Cámara de Diputados que el gobierno de Javier Milei no tiene previsto extender la moratoria previsional para el 2025. La medida tendrá fuerte impacto en San Juan, ya que el 80% de los jubilados lograron el beneficio por este sistema .

“La moratoria finaliza el 23 de marzo del año próximo y no está previsto en el presupuesto, ya que no está contemplado ni ese gasto ni ingreso, con lo cual estimamos que no es voluntad del gobierno su prórroga”, dijo de los Heros, ante la pregunta de la diputada de Unión por la Patria, Julia Strada.