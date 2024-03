El desgarrador mensaje de la madre de Lucía Rubiño: "Ya no miro a la parada del cole a ver si llegás"

"Hoy, 29 de febrero, me animé a abrir las ventanas de tu habitación; el aire fresco, la luz, el cielo...vos", comienza la publicación de la madre de Lucía.

En el desgarrador texto, Belén relata cómo aún el cuarto de Lucía conserva todas sus pertenencias "el oso que yo te regalé y el que te regaló Lola... siempre dormían con vos".

"Ya no me inunda, cuando abro las puertas de casa, el olor a panqueques con miel; ya no corro apresurada por llegar a verte, ya no miro la parada del cole para ver si llegás, ya no escucho la música de los TikTok por todos lados de la casa, ya no veo para adelante", se lamenta la madre de Lucía. Mirá el relato completo: