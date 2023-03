El desesperado pedido de una sanjuanina con cáncer

"Hace tres meses estoy internada en el Hospital Rawson. Estoy con mi tratamiento de quimioterapia y hoy los médicos me dicen que vieron una gran evolución pero necesitan enviar un estudio a Buenos Aires, el cual cuesta 60 mil pesos, dinero que no está a mi alcance ni en el de mi familia por eso hago ese posteo. Se que hay gente con un enorme corazón que podrá ayudarme. Lo más mínimo que sea me ayuda a llegar a mi objetivo. Desde ya les agradezcon con mi corazón", escribió Paula en su cuenta de Facebook.

Quienes quieran ayudarla podrán hacerlo a través del ALIAS PortugalPaula o al CBU: 0110474930047446807683.