El desconsolado llanto de una sanjuanina con esclerosis múltiple a la que le niegan la medicación

"Tengo esclerosis múltiple hace muchos años y ahora la obra social no me quiere dar la medicación que me corresponde y ninguna persona tiene que pasar por esto, ninguna persona con discapacidad", arranca el video de la sanjuanina.

Cecilia no quiso dar el nombre de la obra social pero reclamó por la terrible situación que le hacen pasar.

"Es una enfermedad crónica que no pedimos tenerla, no queremos tenerla y empieza una lucha entre la obra social, el médico, el laboratorio que te tiene que dar los remedios. Uno te dice que sí, el otro te dice que no y se enojan, te tratan mal", se lamentó Cecilia.

Para finalizar, le pidió a todos que le envíen mucha luz y energía. "Yo siempre le pongo onda pero hoy no, hoy no puedo", cerró muy angustiada.

El posteo de Instagram se llenó de comentarios rápidamente, entre los de sus amigos y quienes le decían que denuncie a la obra social con la que tiene problemas.