El desafío de llegar a fin de año emocionalmente bien

Encontrar un equilibrio en estos días es fundamental para no perder la cabeza, para cuidar nuestra salud mental, bajar el estrés, y poder disfrutar de las festividades y las vacaciones, con todo lo bueno que traen pero también sabiendo manejar esos momentos que nos sacan de quicio. Al final del día, se trata de estar en paz con nuestras decisiones, de sentirnos bien con nosotros mismos y con quienes nos rodean.

La sensación de agotamiento y la irritabilidad ante tantas obligaciones son signos comunes que suelen alertarnos cuando el estrés de fin de año está afectándonos. Pero también la falta de atención y hasta las fallas en la memoria pueden ser síntomas del alto nivel de estrés que afrontamos en estas épocas, por tal motivo te proponemos una serie de medidas a tomar para planificar lo que no que o resta de este 2024 y arrancan el 2025 de la mejor manera:

Escúchate: Permítete sentir todo lo que tu cuerpo te está manifestando, evalúalo. Ese es el primer paso y de los más importantes. Si te detienes un instante y puedes escuchar lo que tu cuerpo y tu mente te están transmitiendo para ello aléjate del ruido diario, busca un lugar tranquilo y deja que fluyan tus emociones.

Permítete sentir todo lo que tu cuerpo te está manifestando, evalúalo. Ese es el primer paso y de los más importantes. Si te detienes un instante y puedes escuchar lo que tu cuerpo y tu mente te están transmitiendo para ello aléjate del ruido diario, busca un lugar tranquilo y deja que fluyan tus emociones. Ordénate y prioriza: Te recomendaríamos hacer listas que te permita visualizar las tareas. Si te resulta útil hay muchas aplicaciones para hacerlo digitalmente. Distinguí lo urgente de lo importante, y discerní qué es lo que realmente está en tus manos es fundamental. Planificar de esta manera te sacara mucha ansiedad.

Te recomendaríamos hacer listas que te permita visualizar las tareas. Si te resulta útil hay muchas aplicaciones para hacerlo digitalmente. Distinguí lo urgente de lo importante, y discerní qué es lo que realmente está en tus manos es fundamental. Planificar de esta manera te sacara mucha ansiedad. Asigna un presupuesto a esa planificación, eso evita sorpresas y elimina situaciones de angustia ya que el dinero es fuente de estrés cuando no se pueden cubrir todos los gastos.

eso evita sorpresas y elimina situaciones de angustia ya que el dinero es fuente de estrés cuando no se pueden cubrir todos los gastos. Asigna tareas. Si vives en familia, o trabajas en equipo con otras personas comienza a delegar funciones, ya que todos pueden encargarse de algo, aunque sea chiquitito. Es la mejor forma de organizarse, no te sobrecargues ya todos deben aportar su granito de arena en estas fechas tan especiales.

Si vives en familia, o trabajas en equipo con otras personas comienza a delegar funciones, ya que todos pueden encargarse de algo, aunque sea chiquitito. Es la mejor forma de organizarse, no te sobrecargues ya todos deben aportar su granito de arena en estas fechas tan especiales. Motívate y dale sentido a las fiestas: Recuerda por qué nos reunimos realmente. Y baja las expectativas: no todo va a salir perfecto, ni tiene por qué salir perfecto. Si todo fuera genial no tendríamos anécdotas para contarnos, no? Ten muy presente ser flexible, en la adaptación va a estar el verdadero secreto de tu felicidad y disfrute en estas fechas.

Recuerda por qué nos reunimos realmente. Y baja las expectativas: no todo va a salir perfecto, ni tiene por qué salir perfecto. Si todo fuera genial no tendríamos anécdotas para contarnos, no? Ten muy presente ser flexible, en la adaptación va a estar el verdadero secreto de tu felicidad y disfrute en estas fechas. No alteres tu rutina. Los días siguen teniendo 24 hs. No te sobrecargues de cosas porque al final terminas estallando y sin disfrutar nada. La felicidad y el disfrute está en el camino.

Los días siguen teniendo 24 hs. No te sobrecargues de cosas porque al final terminas estallando y sin disfrutar nada. La felicidad y el disfrute está en el camino. En sintonía con lo anterior: tus pausas importan! El descanso y el ocio son fundamentales siempre, más aún en esta época del año cuando estamos más cansados. Es lo que nos ayuda a regular el estrés. Y si sentimos que estamos con poca paciencia te recomendamos practicar deporte, manualidades, yoga, meditación y técnicas de respiración

tus pausas importan! El descanso y el ocio son fundamentales siempre, más aún en esta época del año cuando estamos más cansados. Es lo que nos ayuda a regular el estrés. Y si sentimos que estamos con poca paciencia te recomendamos practicar deporte, manualidades, yoga, meditación y técnicas de respiración Cuídate! Come saludablemente, toma mucha agua y seguí tus rutinas de cuidado normales. No te desatientas. Conoce tus límites y si es necesario, acota tus actividades.

Y una cosa más también muy importante, busca la empatía. Estamos todos cansados y estresados. Estamos todos pasando por lo mismo, cada uno a su manera. Y no siempre sabemos cuáles son los problemas de la persona que tenemos enfrente. Paciencia y tolerancia, no nos enojemos porque es el doble de trabajo. Seamos sinceros, si no podemos con alguna situación, lo mejor es plantearlo. Y si sentimos la necesidad de dar un abrazo, hagámoslo sin reservas. Puede ser justo lo que el otro estaba necesitando.

Qué desafío, no? Parece mucho, pero con pequeñas acciones diarias, podemos cuidar nuestra salud mental y llegar al nuevo ciclo que nos espera con una sensación de satisfacción y equilibrio. Recuerda que la vida no se trata de ser perfecto, sino de estar presente, cuidarnos y disfrutar de cada momento, incluso en medio de este oleaje emocional del mes Diciembre.

Disfruta lo que la vida te regala que estoy seguro es mucho, piensa y visualiza que esta no será una navidad más, y que todo va a estar bien. Proyéctate y conéctate con tus emociones sintiendo la verdadera magia de la Navidad que no es otra cosa que paz y amor.

Escrito por: Carlos Fernández. Coach y psicólogo.

