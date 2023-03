El crudo relato de una joven que fue violada: se animó a denunciarlo pero su causa fue desestimada

Una joven estudiante sanjuanina de 24 años se animó a contar una terrible situación que vivió hace unos años, precisamente en agosto de 2021. Contó que fue violada por un conocido y que en ese primer momento nadie la ayudó. Se sintió sola, que nadie le creía. Por mucho tiempo decidió callarlo y no contarle a nadie de su entorno. En abril de 2022 lo hizo, se animó y lo habló con sus familiares y psicóloga ; juntó más fuerzas e hizo la denuncia en CAVIG. Pero este 23 de febrero de 2023, casi un año después, le llegó una carta a su domicilio que la dejó muy angustiada. El fiscal investigador decidió desestimar la causa porque no habían muchas pruebas, dijo la joven a este diario.

La joven habló con Tiempo de San Juan y como pudo, contó la pesadilla que vivió un 22 de agosto de 2021. Todo habría ocurrido cuando se juntaron unos amigos a comer un asado, en la siesta ella y otra chica se fueron a dormir y en un momento se despertó y sintió que le estaban desprendiendo el cinto. “Trate de arreglar la situación explicando porque no quería, se levantó una amiga de este sujeto y le dio un preservativo. No entendía la palabra ‘no’. Me violó, me quedé en shock, no sabía qué hacer. Después reaccioné, me lo saqué, me puse la ropa y pedí ayuda”.

Aparentemente nadie le creyó y solo vio que la chica y el otro joven se reían de ella. “Me fui corriendo del lugar, estaba llena de sangre” dijo. Después contó muy angustiada: “Sentí que nadie me creyó. Me quedé callada. Me lo guardé”.

Finalmente, los primeros días de abril de 2022 hizo la denuncia contra este sujeto en UFI CAVIG. Ella se fue a estudiar a otra provincia y cuando regresó hace unos días a San Juan, su familia le mostró la documentación que había llegado de CAVIG el 23 de febrero. Ella comenta que la causa fue desestimada por falta de pruebas. “Me hicieron pericias, pero no me vio un médico legista. No tengo testigos, no tengo, mis amigos no estaban ahí conmigo”.

La estudiante también contó que en CAVIG le dijeron que este hombre tenía antecedentes por violencia de género, que había muchas causas en su contra. Este diario preguntó a la justicia si la denuncia de esta joven había sido realizada e informaron que sí.

Ahora la joven de 24 años no sabe qué camino tomar. Se siente sola y no sabe si volver a presentarse en CAVIG para que el caso no quede en la nada.