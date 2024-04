Dos referentes sanjuaninos, en contra del cuestionamiento de Bertie Benegas Lynch a la educación obligatoria

“Muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad”, manifestó el diputado nacional de La Libertad Avanza, Bertie Benegas Lynch , en diálogo con FM Milenium 106.7.

La secretaria General de la delegación local de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Karina Navarro, y el geólogo e integrante del CONICET, Gustavo Ortiz, cuestionaron la postura del diputado nacional, en diálogo con Tiempo de San Juan.

“Estamos dejando atrás un derecho constitucional”, manifestó Navarro. La sindicalista también preguntó, en tono de crítica: “¿Por qué debe estudiar únicamente los que tienen plata y por qué mis hijos no pueden tener derecho a ir a la escuela?”.

En caso de aplicarse la propuesta de Benegas Lynch, la gremialista expuso que las escuelas se quedarán sin alumnos y los estudiantes sin educación ni formación. “Es el proyecto de los libertarios, que su libertad sea igual a pobreza”, contó.

Ortiz fue contundente: “No coincido en nada. Son palabras muy desafortunadas”. Remarcó que la obligatoriedad de la educación Primaria y Secundaria es una deuda ya saldada y amparada en la Ley N° 26.206 de la Constitución nacional.

Tras los dichos, el geólogo llamó a apostar por la educación pública. Principalmente, porque esta herramienta “es el motor del ascenso social”.

“Sin la educación y la universidad pública, no habría perseguido mis sueños. Es más, tuve la posibilidad de acceder a becas y comedores”, contó el integrante del CONICET.

Javier Milei culpó a una periodista por la frase de Benegas Lynch contra la obligatoriedad escolar

Javier Milei fue entrevistado este lunes por Alejandro Fantino, uno de sus entrevistadores predilectos, a quien le reconoce haber sido uno de sus patrocinadores en sus comienzos en la política.

En la charla donde se habló mucho de teoría política, y Milei cargó contra empresarios de medios “ensobrados, que van a quebrar por suerte”, “Termos”, “orcos”, como se refiere al kirchnerismo parafraseando a Mauricio Macri.

Promediando la nota se coló lo que muchos esperaban, la referencia al diputado nacional Bertie Benegas Lynch contra la obligatoriedad escolar.

Entrevistado por Romina Manguel, Benegas Lynch no titubeó al sostener que "la libertad es también si no querés mandar a tu hijo a la escuela para que te ayude en el taller”.

"Es un error de 'Bertie' haber ido a ese lugar"



Javier Milei opinó sobre los dichos del diputado Alberto Benegas Lynch sobre la educación, aclaró que "fue una frase desafortunada" y agregó: "Fue sacada de contexto por una periodista que juega en contra sistemáticamente".

A la pregunta de Fantino sobre la declaración, Milei respondió previsible: “La frase fue desafortunada”. Pero luego viró el discurso contra la periodista: “Además sacada de contexto por una periodista que juega permanentemente en contra, que vive hablando pestes”.

Fantino trató de encarrilar la respuesta en torno al aceptable “frase desafortunada”, pero Milei ya se había encaminado en otro sentido.

El “error” ya no era la declaración, sino haber dado la nota. “Obvio, porque a esa periodista no le tiene que ni pisar el estudio (…) Porque lo que quiere es destrozar este espacio. Es un error de Bertie haber ido a ese lugar, acá hay que tener en claro que los periodistas juegan. No les interesa saber que pensás, les interesa saber qué opinión te pueden sacar para hacer daño”, señaló.