Javier Milei culpó a una periodista por la frase de Benegas Lynch contra la obligatoriedad escolar

Promediando la nota se coló lo que muchos esperaban, la referencia al diputado nacional Bertie Benegas Lynch contra la obligatoriedad escolar.

Entrevistado por Romina Manguel, Benegas Lynch no titubeó al sostener que "la libertad es también si no querés mandar a tu hijo a la escuela para que te ayude en el taller”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/1777024753854816530&partner=&hide_thread=false El diputado nacional Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch dijo que no cree en la obligatoriedad de la educación, aseguró que "muchas veces los padres no se pueden dar el lujo de mandar a los hijos al colegio" y cuestionó: "¿Cómo va a decidir el Estado sobre el chico?". pic.twitter.com/imTonDI0LF — Corta (@somoscorta) April 7, 2024

A la pregunta de Fantino sobre la declaración, Milei respondió previsible: “La frase fue desafortunada”. Pero luego viró el discurso contra la periodista: “Además sacada de contexto por una periodista que juega permanentemente en contra, que vive hablando pestes”.

Fantino trató de encarrilar la respuesta en torno al aceptable “frase desafortunada”, pero Milei ya se había encaminado en otro sentido.

El “error” ya no era la declaración, sino haber dado la nota. “Obvio, porque a esa periodista no le tiene que ni pisar el estudio (…) Porque lo que quiere es destrozar este espacio. Es un error de Bertie haber ido a ese lugar, acá hay que tener en claro que los periodistas juegan. No les interesa saber que pensás, les interesa saber qué opinión te pueden sacar para hacer daño”, señaló.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/1777446475783405857&partner=&hide_thread=false "Es un error de 'Bertie' haber ido a ese lugar"



Javier Milei opinó sobre los dichos del diputado Alberto Benegas Lynch sobre la educación, aclaró que "fue una frase desafortunada" y agregó: "Fue sacada de contexto por una periodista que juega en contra sistemáticamente". pic.twitter.com/kogDmAP9Ot — Corta (@somoscorta) April 8, 2024

“Eso los termos lo entienden bárbaro. Los liberales son bastante ingenuos, porque como consideramos que no somos manada y somos librepensadores… eso funciona para la academia, pero no para la política”, analizó. Finalmente, responsabilizó a Benegas Lynch de haber sido, sin querer, “funcional a los orcos”.