Los Benegas Lynch insisten con que privatizar el mar sería "extraordinario"

En realidad, no había sido exactamente así la situación, sino que Roca se había enfrentado a la Iglesia, le había aclarado al Papa que no rompía relacione con la Santa Sede, pero “desterraba” a Uruguay al Nuncio porque éste había declarado que la Constitución Argentina no era válida porque declaraba la “libertad de culto”. Esta fue una intromisión en los asuntos del Estado que Roca no toleró.