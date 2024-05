Don Clemente, el jubilado sanjuanino que hizo un camino de hormiga para tapar los baches en su barrio

image.png

Mientras relata lo que hizo, sigue pasando gente que lo saluda. “Todos somos compañeros aquí. Para qué voy a andar mal con la gente, para lo que tengo que hacer ya…”, reflexiona, antes de contar que cada vez que a alguien se le rompe algo o necesita una mano, es el primero en acercarse.

Nacido en el departamento, el hombre dedicó su vida a trabajar en minera TEA, donde prestó labor durante 32 años. Hoy, alejado de esa tarea, se las rebusca para no aburrirse. Mientras comparte su vida con su esposa María y su nieto Uriel, de casi 15 años y del cual quedó a cargo tras el fallecimiento de su hija hace casi una década, es el primero en ofrecerse para hacer los mandados.

“Ahora que estoy jubilado ya no sé qué hacer para no estar en mi casa. A mí me gusta andar y mientras pueda lo voy a hacer. Hago diligencias cada vez que puedo, voy al centro, a cualquier lado. Y cuando los vecinos necesitan alguna cosita también estoy ahí”, cuenta.

Optimista y siempre con una sonrisa, Don Clemente tampoco se queja sobre su pasar como jubilado. “Vivimos de la jubilación, pero por lo menos nos podemos arreglar. Lo bueno es que estamos sanos, tomo unos pocos remedios sólo porque yo soy operado del corazón. Pero no es mucho. El problema de los jubilados hoy es que los remedios están muy caros”, sostiene.