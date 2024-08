Desde el cielo, cómo se ve el oasis que no termina de nacer en el corazón de San Juan

El Ecoparque de Capital se gestó como un pulmón verde, un nuevo oasis en la ciudad en un lugar donde solían matar animales y era pura contaminación, y en una zona en la que no hay más que barrios y descampados. Este prometedor espacio que beneficiaría a todo San Juan empezó a ser transformado y quedó a medio hacer el año pasado, y hoy en la Municipalidad de la Capital que conduce Susana Laciar buscan revivirlo.

TIEMPO DE SAN JUAN recorrió el predio con su drone, y se ve hasta dónde se pudo llegar con el ambicioso proyecto que era la metamorfosis del ex Matadero Municipal en un espectacular parque, de alrededor de cinco hectáreas de extensión.

Los trabajos que inició el ex intendente Emilio Baistrocchi llegaron a aproximadamente el 45% de avance en ese sitio que durante décadas fue epicentro de matanza de animales, por lo que el saneamiento de los terrenos fue fundamental.

Ubicado en Ruta 40 y Telésfora Sánchez de Benavídez, en el límite con Chimbas, en el complejo pueden verse paseos, veredines, y playones que se proyectaron para practicar fútbol, básquet y vóley. Alrededor de instaló en 2023 un parquizado con riego inteligente que ahora luce amarillo, afectado por los fríos.

Las gestiones por el Ecoparque

¿Qué pasó con este proyecto? La Municipalidad de Capital, por falta de fondos, decidió neutralizar la obra y rescindir el contrato, como adelantó TIEMPO DE SAN JUAN. Ya logró lo primero, con la meta de evitar las redeterminaciones de precios, y trabajan en lo segundo, en tratativas con la empresa Chiconi.

Según informó días atrás el coordinador de Gabinete de la Municipalidad de Capital, César Aguilar, sobre cómo van las acciones por el Ecoparque,"a la empresa se le quedó debiendo un dinero de esa obra, con quien ya hemos acordado los montos. Ya lo acordamos en el momento de la neutralización. Hemos ido abonando lo que hemos podido en todo este transcurso de neutralización de esa deuda".

No es fácil el panorama, porque "Nación decidió interrumpir todo lo que era la obra pública. Y se iban a continuar aquellas que llevaban más del 85% de ejecución. Esta obra estaba en el 45%. No estaba dentro de esas obras que se podían continuar. Entonces los fondos nacionales no iban a llegar", se lamentó, en diálogo con Canal 13 San Juan. .

Encima, la gestión anterior había pagado certificaciones a cuenta de lo que iba a venir. Entonces, esos fondos Nación los quedó debiendo Nación, que son cerca de 200 millones de pesos por esa obra, los cuales aseguran que "no van a venir nunca".

"Uno va a Nación y primero tiene que encontrar la oficina, que no la hay. Uno va a Nación y dice, bueno, voy a ir a reclamar esto. Ya no hay Ministerio de Obra Pública. Hay una Secretaría que depende del Ministerio de Economía. Las oficinas que estaban a cargo de este tema las han distribuido a distintas zonas. Entonces tenemos ese problema no solo con la obra del Ecoparque, sino con la obra que se hizo también de Zona Vulnerable", afirmó el funcionario de Laciar. Por el plan de Zonas Vulnerables que el municipio puso el dinero que le correspondía a Nación esta última quedó debiendo 80 millones de pesos.

En qué quieren transformar el predio

Aguilar sostuvo que "veremos qué recursos podemos conseguir nosotros para darle continuidad a esa obra. Originalmente era de 514 millones de pesos, los fondos que Nación iba a aportar. Se hizo la licitación pública y se adjudicó por 585 millones. Y contemplaba hacer los espacios verdes, que están hechos, veredines, galerías que están hechas. No se terminaron un montón de partes, como son un anfiteatro, un skatepark, un sector para el vivero municipal. Un proyecto muy bonito, pero no estaba contemplado dentro de la obra original la restauración de los edificios del frigorífico y del matadero específicamente".

Son dos construcciones antisísmicas importantes, aclaró. De hecho, hay un informe del INPRES que dice que estructuralmente están bien. Y que debe reforzarse un solo sector. Pero todo supone una inversión muy grande.

¿Qué busca hacer la gestión de Laciar? "Nosotros en algún momento hablamos en campaña de armar un polo tecnológico apoyándonos en lo que es economía del conocimiento. Hay una ley provincial, hay una ley nacional con la cual se pueden conseguir fondos también a nivel internacional. Lo estamos analizando, lo estamos evaluando, viendo si realmente podemos conseguir esos fondos", afirmó. Otra idea es buscar un inversor privado que desarrolle el proyecto.

"Esto va a llevar su tiempo. Nosotros le estamos haciendo el mantenimiento ahora al predio. Como está no se va a poder usar", sentenció Aguilar.

Para el funcionario, en el municipio están convencidos de se pueden conseguir los fondos a nivel nacional o internacional para darle un destino específico al lugar. El polo tecnológico que acompañe el parque es una alternativa pero están abiertos a otras opciones.

"Ya veremos con qué contamos y cómo lo podemos hacer. Pero es un punto clave, neurálgico. Está muy bien ubicado. Quizás se les pueda dar otro destino, pero por ahora estamos en esta condición. Y bueno, ahora hay que esperar a ver cómo llegan los fondos", concluyó.