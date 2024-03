Paralizaron las obras del Ecoparque de Capital: las razones

La jefa comunal le dedicó, en su discurso de inicio de sesiones del Concejo Deliberante de Capital, un extenso análisis a esta decisión que ya fue tomada, anunciando que se hizo uso de los recaudos legales pertinentes para resguardo del presente y futuro del patrimonio municipal. A la vez, afirmó que no es un proyecto que no verá la luz. "Ya estamos haciendo las gestiones ante el gobierno nacional para lograr el envío de los fondos que el gobierno anterior no realizó".