El Ecoparque, otra megaobra sanjuanina sacudida por la inflación

El Ecoparque de Capital se ideó para ser el segundo pulmón verde más grande de San Juan, luego del Parque de Mayo. En plena construcción, la gestión que encabeza el intendente Emilio Baistrocchi esperaba poder dejarlo inaugurado este 21 de septiembre, pero por la situación económica actual de inflación creciente y el retraso de envío de fondos nacionales, no se podrá terminar este año.

Obras Ecoparque Capital: con una inversión de más de $500 millones transformarán 5 hectáreas del predio del ex Matadero

El funcionario explicitó que lo que afectó el desarrollo de esta megaobra fue "en principio la problemática que tiene todo el país, que es la cuestión inflacionaria, que es un problema para todas estas obras de esta envergadura. La provincia sacó un mecanismo especial para resolver este tema y la Nación no lo ha hecho, de manera que los desembolsos se ralentizaron y llevó a que no podamos cumplir con los plazos".

Según la información oficial, la obra tiene 50% de avance hoy y se prevé llegar a un 70% en diciembre, cuando se dé el recambio gubernamental, entre Baistrocchi y su sucesora, la orreguista Susana Laciar.

Mordacci recalcó que los fondos que sustentan el Ecoparque son no reembolsables, correspondientes al programa nacional "Parques argentinos". Y dijo que esta demora no significa que no se podrá terminar posteriormente. Estiman que será alrededor de abril de 2024 que se podrán terminar los trabajos en el complejo, ubicado donde era el Matadero Municipal, en Ruta 40 y Teléfora Sánchez de Benavídez, Concepción.

image.png

"Vamos a dejar esta obra con 70% de avance y los fondos comprometidos, porque está firmado con la Nación para la obra y la redeterminación de costos correspondiente", aseguró Mordacci. Para él, el costo inicial era de 600 millones de pesos y va a terminar costando casi 1000 millones en total. Bajo este esquema, Laciar no debe firmar nada, porque está todo el financiamiento que resta acordado, afirmó el colaborador de Baistrocchi. De 614 millones de pesos presupuestados, se ha ejecutado el 50% a esta altura, dijo el funcionario.

image.png

En estos momentos, la Municipalidad de la Capital está tramitando en Nación la extensión del plazo de la obra por 6 meses más, precisó. "Nuestro plan era dejarla lista el 21 de septiembre, pero hace rato que se viene ralentizando. No sólo es la demora en los fondos, por ejemplo este parque tiene previsto la incorporación de juegos y hay un plazo de 90 días para incorporarlos y la luminaria tiene 60 días de entrega a partir del pago", detalló.

Para Mordacci, "lo importante de esto es que ese predio que estaba abandonado y era un juntadero de mugre terminó en un proyecto de parque, con un impacto muy importante en el entorno, que son alrededor de 7 barrios. Y solo es para Capital sino que beneficia a todo el Este de Santa Lucía, y Chimbas también. Lamentamos no terminarlo". Para Mordacci, "lo importante de esto es que ese predio que estaba abandonado y era un juntadero de mugre terminó en un proyecto de parque, con un impacto muy importante en el entorno, que son alrededor de 7 barrios. Y solo es para Capital sino que beneficia a todo el Este de Santa Lucía, y Chimbas también. Lamentamos no terminarlo".

El funcionario dijo que no se puede usar lo parcialmente hecho, porque hasta que no esté terminada la obra, la empresa no se retira. Se trata de la UTE que encabeza la constructora sanjuanina Chiconi. "La relación con la empresa es de colaboración, a medida que se ralentizó entiende lo que le está pasando al país", aseguró el funcionario capitalino.

image.png

¿Qué falta terminar? Lo que resta por construir es el sector de ingreso, sanitarios, realizar la parquización. Ya se hizo todo lo que es movimiento de suelo y cementicio, todo el tendido de riego que está muy avanzado, el drenaje, en definitiva, todo lo que es la obra gruesa. Mordacci dijo que no cree que en diciembre se llegue con la iluminación pero sí con el tendido eléctrico y terminar el sistema de riego, quizá los juegos puedan incorporarse.

La megaobra ocupará 5,4 hectáreas del predio del ex matadero y se transformará en un moderno pulmón verde y espacio de recreación para los sanjuaninos. Para ejecutar esta gigantesca obra, el municipio usa un subsidio del Programa Nacional de Parques. En este espacio habrá juegos para niños y para adultos mayores, food trucks, dos playones para deportes, aparatos de gimnasia y calistenia, skatepark y hasta un anfiteatro.