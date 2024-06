Buscan revivir el Ecoparque de Capital y que triunfen el verde y la ciencia donde antes mataban animales

Parecía un proyecto abandonado, pero el Ecoparque de Capital va camino a revivir, con un plan que la gestión de Susana Laciar está estudiando en conjunto con el Gobierno Provincial, para darle uso a este predio donde antes funcionó por décadas el Matadero Municipal. La idea es terminar de armar no solo el gran espacio verde y de recreación, sino también refuncionalizar los edificios en los que se faenaban los animales, para convertirlos en un polo tecnológico.

"Tenemos algunas ideas importantes y el gobierno provincial nos va a acompañar en esto", dijo a Tiempo de San Juan el coordinador de Gabinete de la Municipalidad de Capital, César Aguilar, sobre el destino de este inmenso predio, ubicado en Ruta 40 y calle Teléfora Sánchez de Benavidez.

El funcionario explicó que durante la gestión de Emilio Baistrocchi, "se hizo todo un parque, veredines y galería, pero en el presupuesto original de esa obra nunca estuvo pensado la refacción ni la remodelación de los edificios".

Se trata de dos grandes edificios, uno que es el Matadero específicamente y otro es el Frigorífico. "Realmente hicimos un estudio con el INPRES y estructuralmente los edificios están bien. O sea, que lo que se tendría que hacer es refacción y remodelación y adecuarlo a qué queremos darle destino", remarcó Aguilar.

La gestión de Laciar tiene algunas previsiones sobre esta infraestructura: "Nosotros en un momento pensamos en todo un polo tecnológico a través de economía del conocimiento. Hay una ley provincial y hay una ley nacional de la economía del conocimiento que puede aportar fondos para ello. Y con la colaboración de privados que aporten también y concesionarles parte del edificio", dijo.

Y profundizó: "Sería interesantísimo aplicar esta idea porque uno puede, a los chicos que están en la calle, que no tienen los recursos, que tienen la inteligencia para este tipo de cosas y poder desarrollar sistemas. Sería interesante darles un lugar donde puedan trabajar y desarrollar".

Ese es el plan que tiene hoy en mente la Municipalidad de la Capital. Obviamente, esto incluye darle vida al Ecoparque, es decir, el gran pulmón soñado para la zona Norte, que se complementaría con el ya existente Parque de Chimbas.

"Hay todo un espacio verde con galerías. Y queremos refuncionalizar, desarrollar y darle vida a los edificios", destacó Aguilar.

¿Hay posibilidades de que se dé durante estos años, en los que se complica motorizar la obra pública, por el recorte nacional y la austeridad provincial? El funcionario se mostró optimista: "Son muchas cosas, pero el proyecto lo estamos elaborando", afirmó.

A esto hay que sumarle, además de la intención de hacer participar a privados en el financiamiento, el aporte que haría la gestión de Marcelo Orrego. "Hay un proyecto aparte, que también está elaborando el gobierno provincial. Todavía no sabemos bien de qué es y a dónde apunta, pero necesitamos este mismo proyecto", indicó Aguilar.

Sobre cómo operaría esta colaboración, el funcionario analizó que "no sé si se lo entregaríamos al predio a la provincia. Sí podríamos trabajar en conjunto para darle la oportunidad a los vecinos de que puedan disfrutar de ello también".

La necesidad del espacio verde en Capital es importante, señaló. "Por eso se va a mantener. La idea de los espacios verdes que se generaron es mantenerlos. Hay un anfiteatro también, hay galerías que cuidar", destacó.

Rescición del contrato y una deuda de Nación

No se descarta un trabajo y habilitación en etapas de este lugar. Pero todo depende de cómo se clarifique el panorama en lo administrativo. Es que la Municipalidad de la Capital está en pleno trabajo de rescición del contrato con la empresa Chiconi que estuvo a cargo de las construcciones. A la par, gestiona el pago de una deuda nacional.

"Esa obra llegó a un avance del 45%, y después no pudimos seguir. Hemos tenido que rescindir, porque hoy no llega el dinero de Nación. Y las oficinas que enviaban el dinero de Nación no sabemos dónde están. Con la reestructuración que hizo Nación, el Ministerio de Obras Públicas desapareció, hoy hay una Secretaría de Obras Públicas que depende del Ministerio de Economía de Nación. Y bueno, recién ahora nos hemos podido sentar con gente que está tomando conocimiento del tema", afirmó Aguilar.

"Es por eso que en ese tema estamos trabajando y hemos logrado obtener la información necesaria para terminar de hacer la rescisión del contrato con la empresa Chiconi, que quedó desocupada", afirmó.

Hoy los trabajos están parados, desde hace meses, por falta de fondos. "No queremos tomar posesión del predio hasta ver firmada la rescisión", dijo el funcionario. Aclaró que "justamente la rescisión se pensó para no generar más determinaciones de precios".

Según Aguilar, ya se cerró el trato con la empresa, a principios de este año. En este marco, "se fijó un valor para el cierre y para la rescisión. Y eso es inamovible, así que ya está el acuerdo", aseguró el funcionario capitalino.

¿Qué porcentaje quedó sin hacer? "Cerca del 55%. Con una deuda de la Nación, aparte, porque la gestión anterior pagaba certificado con dinero de la municipalidad y no esperando los reembolsos que nunca llegaron. Y hoy, a precio histórico, la Nación nos está debiendo 140 millones de pesos, que si lo llevamos a los valores reales actualizados, es mucha plata", señaló.

Capital está reclamando esta deuda a la gestión de Javier Milei. Por vía administrativa. "Estamos tratando de llegar a un acuerdo con la gente que ahora sí se está poniendo al tanto del tema", dijo esperanzado.