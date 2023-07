Del 1 al 10, los consejos de técnicos sanjuaninos para evitar explosiones en el celular

A continuación, los consejos a tener en cuenta para evitar accidentes:

1- Controlar que la batería no esté dañada: es muy normal darse cuenta cuando la batería empieza a tener problemas, porque el celular comienza a levantar temperatura. Si vemos que el aparato se calienta cuando lo usamos o su temperatura aumenta más de lo habitual durante la carga, hay que llevarlo a un técnico para que revise la batería.

2- No dejar el teléfono cargando de noche: Ambos coincidieron en que, lo recomendable es no dejar cargando de noche el teléfono, por diversos motivos. Por un lado, al estar durmiendo no se puede vigilar y si hay posibilidad de un corte de energía o una suba o baja de tensión. Por otra parte, si el teléfono es más antiguo, la batería puede recalentarse al estar tantas horas conectada a la electricidad. En tanto que, en los teléfonos más nuevos la carga demora una hora o menos. Si bien la carga se corta cuando está completa, cargarlos continuamente o dejarlos enchufados durante 6 u 8 horas afecta la vida útil de la batería, que después empieza a fallar.

3- No dormir con el celular en la cama: Vega indicó que, "muchas veces nos acostamos sobre el celular sin querer y, si está enchufado, el calor del cuerpo puede generar que el aparato se recaliente".

4- Sacar la funda al momento de cargar el teléfono: según Vega, si las fundas son de buena calidad u originales están preparadas para el momento de la carga del teléfono. Sin embargo, en caso de que se use carcasas de materiales duros o calidades inferiores, lo mejor es retirarlas a la hora de enchufar el celular.

5- Usar cargadores de buena calidad: el mismo técnico explicó que, en caso de ser necesario comprar un cargador conviene optar por los originales, de la marca del teléfono, y evitar los genéricos. Según afirmó, esos cargadores pueden permitir el ingreso de mayor cantidad de energía y suelen recalentarse.

6- No utilizar el teléfono durante la carga: este punto no es un mito, según aseguró Vega. Y comentó que, "lo ideal sería apagar el teléfono al momento de cargarlo. De no ser así, lo mejor es no usarlos mientras están enchufados". Si el teléfono está enchufado y comienza a calentarse la mejor opción es dejarlo en el piso, desenchufarlo de inmediato y, si es posible, apagarlo.

7- Revisar las instalaciones eléctricas: muchas veces la falla que provoca la explosión durante la carga no tiene que ver con el aparato o el cargador, sino con un problema en el sistema eléctrico. Para evitar esto, es necesario realizar las instalaciones de modo seguro y controlar que se mantengan en condiciones.

8- Estar atentos a las subas y bajas de tensión: Villalba aseguró que, “muchas reparaciones que hacemos tienen que ver con fallas que se producen por daños generados en el aparato cuando hay una interrupción en la energía y vuelve de golpe”. Y explicó que, el transformador sirve para pasar la energía de 220 voltios a la intensidad que necesita el teléfono, que suele ser de 9 voltios. Un golpe del sistema eléctrico de mayor intensidad puede generar daños. Por eso, lo ideal al ver que hay cambios de intensidad en la energía es desenchufar el aparato.

9- Usar estabilizadores: al mismo tiempo, el técnico afirmó que, normalmente usamos estabilizadores en las computadoras, pero vienen también estabilizadores pequeños que son una buena opción para usar al cargar el teléfono. "Estos aparatos mantienen estable la electricidad cuando hay subas o bajas de corriente. Evitan muchos accidentes", explicó.

10- Tener en cuenta la vida útil de la batería: las baterías por lo general tienen una vida útil de entre un año y un año y medio. A partir de ahí se debe pensar en controles de mantenimiento si es que no se prefiere cambiar todo el aparato.