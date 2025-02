Defensa al Consumidor recibió más de 260 denuncias solo en enero: el top de reclamos y las faltas que llegaron a la Justicia

Mientras las escuelas y algunas áreas permanecen en pausa durante enero, hay otras donde el trabajo no se detuvo. Una de ellas es Defensa al Consumidor, que durante enero no solo recibieron un gran caudal de reclamos y denuncias, sino que además se avanzó en temas cruciales, como la judicialización de algunos hechos que vulneran no solo los derechos de los consumidores, sino también ponen en riesgo la vida de las personas.