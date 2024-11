De Rawson llegó la nueva Reina de las Personas Mayores sanjuanina

En ese emotivo marco de celebración, el Gobernador expresó: “Es muy emocionante tener la oportunidad de disfrutar de esta fiesta, y me parece realmente muy pertinente la posibilidad de seguir disfrutando de este hermoso evento. Yo ya he tenido la posibilidad de desarrollarlo como intendente en mi departamento, y ahora me toca vivirlo con la Provincia entera”.

Asimismo, Orrego destacó: “Esto no solo se trata de elegir una reina, eso es solo una anécdota. Lo que en verdad vale es la amistad que forman las candidatas y todos los participantes; acá se juntan, se respetan entre ellos, se divierten, y tienen la posibilidad también de compartir de una jornada amistosa entre distintas instituciones de personas mayores. Me parece muy acertado seguir realizando aquellas cosas que nos vienen bien al alma”.

Al momento de coronar a la flamante soberana, Orrego enfatizó: “La verdad es que hay cosas que no se pueden explicar con palabras, ¿no? Hay momentos que no tienen precio, como ver la hermosa sonrisa de todas estas mujeres. Felicito a la nueva reina y estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Para mí, estos días son los días que realmente valen la pena ser vividos”.

La flamante Reina de las Personas Mayores 2024 es integrante del Centro de Jubilados y Pensionados Paz y Bien, tiene 63 años, es divorciada, tiene un hijo y tres nietos, y su hobbie favorito es cocinar. Mientras que, la virreina, tiene 65 años, es casada, tienes tres hijos y dos nietos, y entre sus actividades preferidas se destaca la práctica de deportes como vóley y trekking, y además es una escritora que cuenta con dos libros publicados.

Además del gobernador, del encuentro participaron el ministro de Familia y Desarrollo humano, Carlos Platero; la ministra de Educación, Silvia Fuentes; la ministra de Gobierno, Laura Palma; y la diputada nacional, Nancy Picón. A su vez, el evento contó con la actuación de artistas locales como la compañía de danza Riveros-Luna en conjunto con el Taller de Tango de la Dirección de Personas Adultas con una exquisita interpretación denominada “Reina de su propia vida”; el cantante Mauricio Bustos ofreció un espectacular tributo a Palito Ortega; y el broche de oro de la noche estuvo a cargo de la banda Palo Santo.

Una tradición de San Juan

Esta elección se lleva a cabo en la provincia desde hace más de 18 años, y en su historia se destacan hitos como el ocurrido en el año 2008, cuando la soberana sanjuanina también fue elegida como Reina Internacional de las Personas Mayores.

En sus inicios, el evento era realizado en diferentes épocas del año, hasta que en 2016 se decidió fijar la fecha en octubre, ya que es el mes en que se celebra el Día internacional de las Personas Mayores.

Vale destacar que el objetivo principal de esta celebración es generar un espacio en el cual se realce la belleza de las personas mayores, sus experiencias de vida y la vitalidad con que habitan esta etapa. Además, se busca revalorizar su rol activo en la comunidad, así como la importancia de las políticas públicas que implementa el Estado provincial en pos de este grupo etario.