Cuando la conexión con un caballo es sinónimo de recuperación

Que los animales transmiten una energía especial no es nada nuevo. Un caballo puede ser un excelente aliado, medio de transporte, instrumento de trabajo, mascota, amigo y también aportar en el desarrollo y crecimiento de algunas personas, ya que son el pilar fundamental de la equinoterapia, una terapia alternativa que se realiza en San Juan.

WhatsApp Image 2023-04-28 at 21.33.48.jpeg

Pero, ¿qué es la equinoterapia? La profesional explica que se trata de una terapia educativa, recreativa y deportiva, donde, utilizando un caballo, la persona desarrolla habilidades que permiten mejorar la calidad de vida. “Entre los principios fundamentales se encuentran el ritmo del caballo, con un movimiento tridimensional, ya que tiene la misma marcha del hombre, es decir, su movimiento es el mismo que cuando caminamos a cuando estamos montados. Paralelamente es un gran estimulador del sistema vestibular, que es lo que rige el equilibrio y la coordinación. Cuando el niño está montado la información que recibe es una marcha correcta y simétrica, que equipara con su equilibrio y coordinación. Además, el caballo tiene un grado y medio más de temperatura corporal que el ser humano, produciendo calor en las piernas de los chicos, lo que lleva a una relajación”, comenta Carlota.

WhatsApp Image 2023-04-28 at 21.33.47 (1).jpeg

Este tipo de terapia es muy recomendada para quienes presentan discapacidades motrices, pero cualquier persona puede hacerla. Se trata de regalarse 45 minutos al aire libre, en contacto directo con el animal. No es un paseo a caballo, sino de una conexión más directa. Carlota explica que hay un momento de cepillado del animal, de un primer acercamiento para perderle el miedo. Luego, se procede a colocarle la montura. Incluso los mismos niños y niñas que asisten, siempre y cuando sus capacidades lo permitan, son quienes ensillan al caballo con ayuda de los profesionales.

WhatsApp Image 2023-04-28 at 21.33.48 (1).jpeg

Finalmente, montan el caballo. Primero acompañados, luego solos. Aprenden a manejar las riendas, controlar la ansiedad, los impulsos y la agresividad. “El caballo es un animal tan dócil que se comunica desde lo emocional. Cuando el niño viene con una agresión el caballo lo mira, no devuelve la agresión, y el niño se vincula de otra forma. Esto sirve porque lo traslada luego a sus pares, a los adultos”, remarca la profesional.

Lucas y Milo son dos pequeños pacientes de Carlota. Ambos han sido diagnosticados con distintas patologías, pero la equinoterapia y el amor por los caballos no solo los ha vuelto amigos, sino que ha permitido que el vinculo entre ambos sea de una manera sana en un espacio cuidado.

“Al principio fue difícil. Estuvimos alrededor de un año y medio para que se sintiera cómodo. Hemos podido ver un crecimiento. El caballo es un animal tan grande, tan imponente y tan dulce. Transmite mucha emoción. Tal vez Milo no tiene problemas en cuanto a la motricidad, pero vienen chicos que no caminan, o tiene problemas en su espalda, en la pelvis y el caballo nos iguala, cualquiera lo puede hacer. El caballo nos incluye, y eso es muy emocionante”, señala la madre de Milo, quien mira orgullosa el progreso que ha tenido el pequeño, quien estuvo bastante tiempo para perderle miedo al animal y hoy no solo lo monta, sino que está aprendiendo a llevar solo las riendas, una situación que creyeron nunca ser testigos.

WhatsApp Image 2023-04-28 at 21.33.48 (4).jpeg Milo

Con Lucas sucedió algo similar. Carlota comenta que hace 4 años realiza la terapia. “Cuando llegó tenía miedo, era pura impulsividad, quería todo ya. Me llevó casi dos años entregarle las riendas del caballo y hoy lo maneja solo. Incluso forma parte del equipo de equitación adaptada, lo cual es un gran logro para él y para nosotros como profesionales”, asegura.

WhatsApp Image 2023-04-28 at 21.33.48 (3).jpeg Lucas

Muchas veces los animales nos dan más de lo que creemos, pero de repente un ser tan imponente y majestuoso como un caballo ayuda a que un niño pueda tener confianza en sí mismo, como también recuperar habilidades perdidas, lo cual no es un tema menor.

WhatsApp Image 2023-04-28 at 21.33.47.jpeg

“Para mí, trabajar con animales significa un montón. Trabajar y utilizar a los caballos como coterapeutas, permite que transmitan y manifiesten otra cosa. La verdad que me da mucha satisfacción y mucho aprendizaje. Los caballos te enseñan, aprendes mucho de tolerancia, paciencia, esperar, volver a empezar. Todas esas cosas las aprendí con los caballos y con los chicos en equinoterapia”, finaliza Carlota.