Mascotas random: historia de dos sanjuaninos que juegan fuera del mundo de perros y gatos

Los animales llenan de energía la vida de quienes los rodean. Por lo general las familias suelen tener perros, gatos, algunos una que otra ave o un conejo suele aparecer de vez en cuando entre las anécdotas. Pero hay sanjuaninos que no se andan con perros y gatos, sino que fueron conquistados por animales que hoy son sus mascotas, pero no son nada comunes.

Stefy Ku y Lady Coco, las gallinas que llegaron de la nada y conquistaron el corazón de una sanjuanina

Cada vez que Karen Soto cuenta que tiene de mascotas gallinas la gente la mira raro. No porque sea raro tener animales de campo, sino porque Karen vive en el Gran San Juan, donde no es habitual ver ese tipo de animales, y más como miembros de una familia.

Ambas llegaron en noviembre de 2019 a la vida de Karen. “Trabajaba en casa y cerca de las 11 de la mañana llaman con un grito vendedores de huevos. Me asomo por la ventana y les dije que tenía huevos y que volvieran la próxima semana. En ese momento los vendedores me preguntaron si quería comprar una gallina a 50 pesos”, comenta la sanjuanina que reconoce no saber que se le pasó por la cabeza para aceptar el ofrecimiento de los vendedores, pero de acuerdo a lo que pensaba, el cálculo era perfecto: si tenía una gallina iba a tener huevos a diario.

“Salí afuera a encontrarme con los vendedores y el panorama era muy distinto. Eran dos menores de 8 y 14 años que llevaban un carro lleno de gallinas. La pobreza impulsaba a que dos hermanitos no vayan a la escuela y salgan a vender animales para llevar el alimento a sus hogares. Eso sucedió un viernes y acorde con los jóvenes que el día lunes me llevaran una jaula y una gallina. Llegó el lunes y yo me había olvidado de la compra que había realizado. Se hicieron las 11 y otra vez llamaron. Llegaron con una jaula con una gallina marrón adentro. En ese momento, una gallina blanca se termina escapando del carro lleno de gallinas y me la regalaron de yapa. Tenía una jaula con dos gallinas de repente”, asegura.

image.png

De ahí en más, todo fue una verdadera locura, de acuerdo a lo que señala Karen. Discusiones familiares por sumar dos gallinas, buscar un veterinario para asesorarse en torno al estado de las aves como sus cuidados, acondicionar un lugar para que puedan vivir, comprar alimento y demás detalles. En un principio la meta fue tenerla un mes, algo que se terminó extendiendo en el tiempo.

Karen señala que los comentarios más comunes que recibe al contar sobre sus mascotas están relacionados a incluirlas en alguna preparación. Sobre ello señala que son expresiones muy duras y relacionadas con comerlas, pero eso no es algo que vaya a suceder, ya que forman parte de su vida, como de la familia.

Stefy Ku murió en 2021 por un prolapso. Karen reconoce que fue una pérdida muy grande, ya que con ambas aves el vínculo creado es especial. “Acá aprendimos que no solo hay cariño para perros y gatos, sino que todos los animales sienten y tienen amor. Mi gallina me escucha la voz y empieza a llamarme para que salga a verla. Si salgo al fondo me persigue y si estoy sentada en el fondo se me sube directamente para que la tenga alzada. Eso realmente no se compara con nada”, comenta.

image.png

Pros y contras de tener una gallina de mascota

Karen remarca que dentro de los aspectos positivos sin duda está la producción casera de huevos, ya que, al ser una gallina ponedora, tiene al menos tres veces a la semana. Además, reconoce que es divertido jugar con Lady Coco.

Entre las dificultades que puede llegar a presentar está el tema de la limpieza y el cacareo madrugador. “Al ser aves, caminan y defecan. Se despiertan muy temprano y cacarean. No te perdonan un domingo. Sale el sol y comienzan a cacarear”, finaliza Karen.

Una fascinación por los reptiles que comenzó de pequeño, y hoy se llaman Josefa y Cristóbal

Elías Jiménez es sin duda un admirador de sus mascotas. En sus redes muestra con orgullo fotos de ambas, donde los comentarios como “¿Qué es eso?”, “¿Cómo se llaman?” o “¿Son peligrosos?” nunca faltan. Sucede que Cristóbal es una serpiente, de especie Lampropeltis Californae; mientras que Josefa es una Pagona.

image.png

El joven sanjuanino señala que la fascinación por este tipo de animales comenzó de muy pequeño, ya que su padre había tenido un lagarto, algo que le llamaba la atención. Ya de grande comenzó a buscar algún animal similar que lo llevara a ese recuerdo de la infancia, y así fue como apareció Josefa. “Fue de lo mejor, ya que resultó ser muy buena, dócil, no necesita tantísimos cuidados, lo que da cierta libertad para trabajar, estudiar, mudarse, ya que no necesitan tanto lugar y no hacen casi ruido”, asegura.

Cristóbal llegó como regalo. Él ya tenía en ese momento otra serpiente, la cual crío durante cinco años, por lo que sumar una más no le resultaba un gran reto.

image.png

Elías comenta que tener Josefa causa mucha curiosidad entre quienes la conoce, cosa que no le sucede con Cristóbal, ya que al ser una serpiente el general de la gente suele tener mayor miedo o impresión, pero una vez que se animan a acercarse y sacarse ese temor, descubren que es un animal muy dócil y amable.

“Los animales en mi vida son un cable a tierra y una compañía. Mantenerse ocupado y enfocado en un animal al que se le tiene mucho aprecio es simplemente placentero. Siempre les brindo varios cuidados, compra de calcio, vitaminas, crianza de su comida, luz UVB, sacarlas a tomar sol cuando el clima es bueno y se puede; en fin, estar pendientes de ellas”, comenta el joven sanjuanino.

image.png

Pros y contras de criar reptiles como mascotas

“El aspecto positivo más grande es la facilidad de tenerlos. Son limpios, defecan poco y cada periodo largo y no necesitan tanto espacio” señala Elías.

Pero señala que una de las dificultades es conseguir buen alimento, o los suplementos vitamínicos, además de los elementos que necesitan para subsistir, como la luz o piedras calefactoras. “El contra más complicado es que no son como los perros, los vínculos que forman no son iguales, por ende, cuesta empatizar con ellos. Me refiero a que no son como los perros o gatos que vendrán a buscarte por cariño o similar. Los lagartos no suelen hacerlo”, finaliza Elías.