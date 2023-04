Desde firulais a caballos: las mascotas de los candidatos a gobernador

Tema sensible

En el caso de Uñac, la mascota es de toda la familia y es un caniche toy. Pero la que es una fanática de estos pichichos lanudos es Quiroga, que tiene cuatro de diferentes tonalidades, son tantos que parecen una manta y a ella le encanta cargarlos a upa, se llaman Sophie, Koko, Rebeca y Hannah.

Yolanda Agüero Sophie, Koko, Rebeca y Hannah.jpeg

Por su parte, Orrego tiene una perra que se llama Luly y contó el candidato que "la rescatamos de la calle junto a mis hijos, Benicio y Delfina".

NIC-07260.jpg

Otro postulante del mismo frente que el santaluceño también adoptó un callejerito: "Momo es un galgo mezclado con callejero. Lo encontramos con mi novia en Valle Fértil, estaba con la madre, aparentemente estaba desnutrido y los hermanitos se habían muerto, así que quedaba solito. Lo trajimos de chiquito y van a ser dos años que está con nosotros y la verdad que es la alegría de la casa", cuenta Cáceres.

caceres.jpeg

En el caso de Vallejos asegura que tiene "muchas mascotas", pero eligió posar con unos encantadores cachorros de dogo argentino, llamado Tina y Moro que son los mimados del hogar.

vallejos Tina y Moro dogos argentinos.jpg

El otro candidato de Unidos por San Juan presenta a su gato con un particular nombre: "Hola, soy el Escabeche, la mascota del Marcelo Arancibia", mostrando a un minino de color gris.

escabeche de arancibia.jpeg

"Yo tengo un gato que es de la casa. No tiene nombre pero todos le decimos Mishi", contó Gioja.

gioja mishi.jpeg

Jurado también tiene un felino. Lejos de las supersticiones, el candidato de Izquierda eligió adoptar un gato negro. "Se llama 13. Hace dos años llegó a nuestra casa, cuando sólo tenía meses", comentó.

WhatsApp Image 2023-04-26 at 11.00.44 PM.jpeg

En la casa de Miers hay dos gatitas: "Se llaman Luna y Flopi. La primera es de mi hijo Matheo y Flopi, de mi hija Uma". La candidata mileísta muestra a las animalitas con orgullo e incluso grabó las habilidades de Lunita "ella toma agua con su patita siempre. Y abre las canillas y las ventanas, es muy inteligente". A la vez confesó una triste historia: "mi perrita, que tenía 16 años, la mató el perro del vecino y no quise más perros. Fue muy doloroso para los chicos".

Gatita de Paola Miers.mp4

miers.jpeg

El que tiene un animalito fuera de lo común es Ramírez: "mi mascota es un caballo, más que una mascota es un gran compañero, hace de psicólogo y entrenador. Se llama Martial. El nombre se debe a que cuándo nos llamaron para avisar que lo enviaban a San Juan, estábamos en Usuahia en el glaciar Martial. Me lo regaló un gran amigo por que sabe de mi pasión por los caballos y porque era un potrillo loco que les daba muchos problemas en el haras. Hoy Martial se convirtió en un gran compañero, bonachón, que comparte mis tardes de mate y que me permite disfrutar del deporte que me gusta. Formamos un vínculo hermoso y somos un gran binomio", asegura el postulante libertario.