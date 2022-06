Con un outlet, el comercio sanjuanino se alista para el Día del Padre

Se acerca una fecha que si bien no es la vedette en ventas en San Juan si permite que se oxigene un poco el sector, como es el Día del Padre . En ese contexto, para atraer a los consumidores durante estos días estarán vigentes una serie de aumentos y promociones en el outlet organizado por la Cámara de Comercio de San Juan.

El presidente de la entidad, Hermes Rodríguez, afirmó que, si bien no se registran grandes flujos de ventas para esta fecha en particular, esperan que haya una amplia concurrencia del público hacia los locales sanjuaninos, por lo que las expectativas son altas. Para atraer a los consumidores, so ofrecerán distintos tipos de beneficios en una amplia variedad de rubros. “Nos hemos juntado con propietarios de vinotecas y quedamos de acuerdo en ofrecer promociones, en función que el año anterior anduvo muy bien la venta de vino. Se ha comenzado una promoción de descuentos de hasta el 30%”, remarcó Rodríguez en dialogo con Estación Claridad.